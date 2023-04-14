獨家》山老鼠告贏林務局 今合法載回34噸牛樟木

詹姓男子及合夥人今雇大型吊車、板車，將總重34公噸的「貴重木」牛樟木搬離林務局玉里工作站大門，堪稱歷年罕見「山老鼠告贏林務局」案例。（記者花孟璟攝）

2023/04/14 17:00

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獨家》查扣34公噸牛樟法院判決返還民眾 花蓮林管處：尊重判決

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉詹姓男子將一批重達34公噸的牛樟木放在卓溪鄉的前警總清水習藝農場種牛樟菇，2010年遭林務局查扣「代為保管」，詹男不滿自己合法購入的牛樟被扣提告林務局，今年1月最高法院判林務局應返還，等於這批牛樟被法院認證「合法」，詹男今雇車到林務局載走這批重達34公噸的牛樟木，並直言「感謝法院還我清白」，而地方也熱烈討論「第一次聽到山老鼠竟告贏林務局」。

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林務局花蓮林區管理處玉里工作站旁貯木場地，今天早上出現吊車和大卡車，都是詹男及合夥人找來要載回牛樟木的車輛，詹男今早到玉里工作站拿到林務局開立的「領據」，包括牛樟樹頭材48塊、牛樟角材66塊，總重達34公噸。因數量太多，業者雇用吊車、板車花了大半天時間才陸續吊運完畢上車運走，玉里工作站的儲木場地也因此空出一大塊，情況堪稱歷年罕見。

詹男說，被扣10幾年的牛樟木今天終於拿回來很高興。他強調，這批牛樟都是20多年前購入，放在山下工寮10年後又運到山上合法承租的國有地（清水習藝農場、海拔約1300公尺土地），因為山上的環境才適合培養牛樟菇。

他強調「牛樟木都是合法購買」，卻被林務局「強行保管」10幾年，還好賣家當年有給相關證明，司法才會判決可合法領回，至於曾涉違反森林法，詹男則低調說：「官司已經都過去了」。

對於外界覺得他們就是「山老鼠」，詹男的合夥人則說「這些都是合法的」、「都已三審定讞的東西，請問法官有那麼傻嗎」？他還強調，林務局也是受害者，當時指揮辦案的行政院東部辦公室的高姓執行長（前國民黨花縣黨部主委）通通都是口頭指揮，沒有公文就要林務局查扣木頭，連刑事扣押物清單都沒有，今天會演變成這樣，林務局也是受害者；至於先前其他違反森林法的案件，該名男子也撇清「官司早就結束」，別的案子有石礦的、打獵的、採菇的、背木頭的，「這些都跟我們沒有關係」。

這起案件2021年底一審判詹男勝訴，雖然當時林務局花蓮林管處不服上訴，但去年7月花蓮高分院二審駁回上訴，今年1月再被最高法院駁回，全案定讞。

判決書指出，該批34公噸牛樟木是詹姓男子1997年時以80萬元現金向一名潘姓農民購買，先存放老家鐵皮屋，2006年才載到承租的國有林地（卓溪鄉新生段163地號）工寮種植牛樟菇，行政院2010年起推「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，發現該批牛樟木後懷疑違反森林法予以查扣帶回迄今。

判決書也記載，該批牛樟木林務局無法證明為國有，詹男持有賣家給的木材出貨單、林產物查驗明細表、山地保留地租地造林相關證明，以及林務局核發之國有木竹搬運許可證，且有證人作證，檢警亦查無盜採事證；木材上無主管機關放行烙印，可能原因很多，包括年代久遠等；判決書也稱，林務局未依刑事偵查程序取得搜索票之下，搬走並扣押木材，缺乏正當權源，因此詹男訴請返還木材有理，應予准許。

詹姓男子在2008年間曾越界濫墾卓溪鄉清水農場承租國有土地之外的山坡地，因砍伐原始林藉機盜伐珍貴牛樟木，總重9.75公噸，2011年被法院以違反森林法竊取森林主產物判刑，然而刑期6個月、還可易科罰金，雖詹男有盜採牛樟被判刑的前科，但歷審法院認為兩批木材應該無關。

詹姓男子及合夥人雇大型吊車、板車，將總重34公噸的「貴重木」牛樟木搬離林務局玉里工作站大門。（記者花孟璟攝）

業者雇吊車、板車到林務局玉里工作站載運34公噸牛樟木。（記者花孟璟攝）

詹姓男子被林務局查扣堆置在玉里工作站的牛樟木34公噸，其中牛樟樹頭就有48個，隨便一個都重達1、2公噸，市價200多萬。（記者花孟璟攝）

富里鄉詹姓男子今天到林務局花蓮林管處玉里工作站取得領據，順利拿回林務局扣押13年的牛樟木樹頭、角材，共計34公噸，他高興地說「感謝司法還他清白」。（記者花孟璟攝）

這批野生牛樟木因放置多年已經腐朽，不過內部卻爬滿牛樟菇菌絲體（橘紅色處），不須植菌即可長出牛樟菇，此種野生牛樟菇市價1台兩約3萬起跳。（記者花孟璟攝）

林務局花蓮林管處玉里工作站2010年由行政院東部辦公室指揮，但當時沒有刑事扣押等相關文件，就把牛樟帶回保管，如今所有權人告官勝訴，林務局也只能返還牛樟。（記者花孟璟攝）

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