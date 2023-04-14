獨家》查扣34噸牛樟木法院判返還民眾 花蓮林管處：尊重判決

詹姓男子26年前購入的34公噸牛樟2010年遭林務局代為保管，歷經十多年調查，還是無法證明為盜採自國有林地，且詹男也提出購買證明，因此林務局今天開門讓業者進入搬運牛樟木。（記者花孟璟攝）

2023/04/14 17:43

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獨家》山老鼠告贏林務局 今合法載回34噸牛樟木

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉詹姓男子將一批重達34公噸的牛樟木放在卓溪鄉的前警總清水習藝農場種牛樟菇，2010年遭林務局查扣「代為保管」，詹男不滿自己合法購入的牛樟被扣提告林務局，今年1月最高法院判林務局應返還；對此，林務局花蓮林管處今天發出聲明表示「尊重法院判決」。

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花蓮林管處指出，該案緣自於行政院2009年、2010年間推動「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，當時因卓溪鄉清水農場山區遭濫墾，由行政院東部聯合服務中心邀花蓮地方檢察署、保七總隊第九大隊、花蓮林管處等機關勘查，發現坐落花蓮縣卓溪鄉新生段163地號土地（案地係原住民族委員會所管轄）遭人放置來源不明牛樟木，疑涉有違反森林法竊取行為，為釐清該批林木來源避免違法情事發生，由本處代為保管該批珍貴木材。

林管處指出，由於牛樟木天然林自1992年起全面禁伐、2009年始暫停標售，市面上合法流通牛樟木甚少，且該批牛樟木無相關合法來源證明，考量牛樟木屬於農委會公告貴重木之一，雖詹男有提供購買憑證，但為確保國家森林資源於是提起民事訴訟，爭取該批牛樟木所有權。

林管處強調，雖然提出說明及相關佐證，但最終法院認為證據力較薄弱，由最高法院民事判決敗訴確定，雖對於判決結果表達遺憾，仍尊重法院審判，將該批牛樟木材返還予詹男。

林管處重申，林務局保護國有林林產物之決心不容撼動，查緝盜伐採將持續進行，在刑事扣押程序上，將更加嚴謹辦理，另外對於國有珍貴林木，未來也希望能逐步建立DNA資料庫，確保森林資源完整性。

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