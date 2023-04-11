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    人妻偷腥挨告否認出軌瞎辯「被性侵」 判賠15萬

    外遇太太自稱被男同事性侵，拒賠丈夫40萬元，北院仍認定太太出軌，判賠15萬元。（資料照）

    外遇太太自稱被男同事性侵，拒賠丈夫40萬元，北院仍認定太太出軌，判賠15萬元。（資料照）

    2023/04/11 11:01

    〔記者溫于德／台北報導〕一名吳姓人妻因外遇被丈夫求償40萬元，但她自稱遭到性侵，否認出軌，台北地院經勘驗吳女與小王進入摩鐵畫面，並參考檢方不起訴的偵查結果、小王警詢筆錄，認定太太侵害配偶權，應賠償15萬元。可上訴。

    這對夫妻2004年結婚，丈夫說，太太2021年底在工地認識男同事後，時常藉故與他爭吵；2022年2月10日晚間太太再與男同事前往熱炒店、居酒屋用餐、喝解，席間兩人牽手、親嘴，兩人接著赴摩鐵上床。

    然而，太太卻傳訊息騙丈夫稱：「我被男同事性侵，公司老闆和助理已陪我驗傷」，丈夫直到2022年8月間收到台北地檢署的不起訴書，才得知太太與男同事發展婚外情。

    不過，丈夫不想放棄這段感情，多次與太太溝通，希望太太結束婚外情卻被打槍，太太卻置之不理，甚至變本加厲，他決定對太太求償40萬元精神慰撫金。

    人妻拒賠仍強調確實有被男同事性侵，否認不倫戀，檢方偵查結果也有誤，又因為自己不熟法律程序，才錯失再議機會；另外，男同事為了脫免刑責，才謊稱兩人外遇。

    何況，若有不倫戀，正常來說不敢讓丈夫知道，豈會主動傳簡訊告知丈夫自己被男同事性侵，實際上丈夫懶散不思工作，又無法向太太討錢，才會藉由興訟謀財。

    北院審理期間勘驗摩鐵畫面，發現當晚男同事向櫃台辦理入住手續時，太太兩手放在男方後背，太太當下也能自在走動，可見太太人身自由並未受到限制，且檢方偵查結果也指，太太當下意識清楚，也希望發生性行為，無任何理由證明太太遭到性侵。

    另參酌男同事警詢時的供詞，得知兩人用餐時互動親密，也有親嘴，入房後，男同事有摸女子胸部，並將生殖器插入陰道2、3下，後來因為男同事沒有戴套被制止繼續動作；北院因此認定吳女侵害配偶權，判賠丈夫15萬元。

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