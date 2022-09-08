副理又偷吃妻不忍了 連帶小三判賠遮羞費

房屋仲介副理偷吃女客戶，被高雄高分院連帶判賠。（記者鮑建信攝）

2022/09/08 22:48

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄某房屋仲介公司副理阿榮（化名）婚後外遇不斷，經配偶原諒後立切結書，保證不再拈花惹草，不料又與女客戶同居，還使用對方進口車代步，其妻憤而提告求償，高雄高分院判決他和小三連帶賠償20萬元遮羞費定讞。

結婚20多年的阿榮，在仲介房屋公司任職，因表現優異、個性溫和、人緣好，升任副理，但也職務關係，於2008年、2013年間多次偷吃被其妻小雪（化名）查獲後，允諾賠償並簽立切結書，保證不會再犯。

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不料，前年2月間，阿榮離家在外居住，老毛病又犯了，又與客戶小茹（化名）同居，共同出門買菜、共用車輛進出等情，他還使用小茹百萬名車代步，其妻因飽受精神折磨，要求2人賠償60萬元精神撫慰金。

阿榮指稱，其妻經常懷疑他外遇，為息事寧人始簽立切結書，並非確有外遇。又說，2020年間被趕出家門，否認有外遇。

小茹則說，她只是將位在台南灣裡的房屋，委託阿榮處理屋頂加壓馬達故障、電能熱水器故障及房屋漏水、油漆等問題，未曾一起買菜、共處一處等情。

2審法官調查，據小雪提出照片和光碟等事證，認定被告2人確有買菜、載車和過夜等情形，已逾越一般男女關係，並審酌兩造學歷、收入等情形，維持原審判決，應連帶賠償20萬元。

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