太太國外忙 丈夫國內爽...慘的是小三

已婚建商董事長趁太太帶子女出國念書時，偷吃女鄰居長達7年，太太返國後向女鄰居求償；北院判賠60萬元。（示意圖）

2022/12/16 10:17

〔記者溫于德／台北報導〕已婚建商董事長趁太太帶子女出國念書期間，偷吃女鄰居長達7年，女鄰居還因為懷孕墮胎要董事長開立51張共千萬的本票，以及承諾照顧她一輩子的本票，董娘回國後對她求償100萬元；女鄰居雖辯稱不知道董事長未離婚，但台北地院拒絕採信，判她應賠償太太60萬元。可上訴。

這名董娘是在2006年單獨帶小孩前往加拿大讀書，丈夫藉機與女鄰居交往並發生性關係，女鄰居為此曾經墮胎；太太2020年返台時，女鄰居還要求董事長離婚，太太拒絕再忍，對丈夫、女鄰居求償。

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董娘說，丈夫後來決定不和女鄰居來往，為求家庭圓滿，身為太太決定對丈夫撤告，女鄰居卻時常糾纏丈夫導致丈夫缺席家庭聚會，2021年3月，女鄰居更逼丈夫簽悔過書，承諾必須支付她金錢至丈夫退休為止，還要丈夫簽下51張、共1388萬元的本票，她決定對女鄰居求償100萬元。

女鄰居解釋，是董事長騙她自己長年獨居，加上董事長多年來一人在台北生活，所以她不知道董事長並未離婚，直到董娘提告才得知；她還反批董事長單方面長期糾纏，並跟蹤、騷擾和性侵，拒絕賠償。

北院根據董事長在另案的陳述，指董事長雖然有說會與太太離婚，卻從未稱「已經」離婚，女鄰居也曾傳LINE給董事長稱：「要不是你她什都不是她也不會有小孩」，可見女鄰居早知董事長有妻。

北院也指，女鄰居與董事長有多次一起搭機的紀錄，若她真的被董事長糾纏、騷擾、甚至性侵，為何還會願意與董事長相偕出國，因此拒絕女鄰居，判她應賠償董娘60萬元。

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