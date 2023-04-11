誆稱鴻海想入股 樺漢前經理涉騙17LIVE交付營業秘密被訴

17LIVE是台灣著名影音直播串流平台，時任樺漢科技資深經理劉姓男子自稱有權代表母公司鴻海及樺漢提出投資入股協議，涉嫌騙17LIVE拿出財報及現金流量表，今被依違反營業秘密法、詐欺取財未遂等罪嫌起訴。（資料照）

2023/04/11 10:09

〔記者錢利忠／台北報導〕時任鴻海集團旗下工業電腦大廠樺漢科技智能邊緣物聯網事業處劉姓資深經理，愛上1名17LIVE正妹直播主「apple女孩」，狂撒200萬元「斗內」讓該女成為當月冠軍，他想請女方喝咖啡遭拒，竟自稱是樺漢工業務聯網及企業併購部門的董事，有權代表鴻海及樺漢提出投資入股協議，騙17LIVE拿出財報及現金流量表給他查核，台北地檢署今依違反營業秘密法、詐欺取財未遂等罪將劉男起訴。

全案起源於2021年3月間，劉男看上正妹直播主「apple女孩」，自此瘋狂「斗內」展開追求，曾一個月狂撒200萬元，就為了請直播主喝杯咖啡，未料卻始終不能如願，劉男氣不過，質疑女方每次都以臨時有事或家人生病等作為藉口，自認遭女方玩弄感情，氣得多次找平台客服要求解決，此事還一度鬧上媒體版面；未料，事後劉男竟假藉鴻海有意併購入主17LIVE，騙平台提供營業秘密資料，因此惹上官司。

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起訴書指出，劉男於2019年3月4日至2021年9月23日，於樺漢科技擔任資深經理，負責工業電腦系統的工業自動化部門相關業務，他明知自己並未受鴻海集團及樺漢公司授權投資，竟基於詐欺取財的犯意，擅自向17LIVE謊稱，指其有權代表鴻海、樺漢提出投資入股協議，成功騙17LIVE交出109年度財報及現金流量表等營業秘密文件，以供其評估使用。

17LIVE誤信劉男獲鴻海及樺漢授權投資，遂配合劉男的請求，提供財報及現金流量表給劉男查核，劉男為取信該公司，還涉嫌於2021年6月21日，在17公司所提供的保密協議欄位中，偽造「Mark Liu」的簽名，再透過電子郵件傳送給17LIVE的樓姓財務長。

後來17LIVE經評估後，考量沒有增加營運資金的計畫，於2021年8月30日傳送電子郵件拒絕劉男的請求，劉男後續計畫才未得逞；事後17LIVE察覺被騙，因此對劉男提告，全案因此曝光。

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