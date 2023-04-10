酒駕裝傻被查出是失聯移工無照 忙稱「我很抱歉」討饒

警方攔下酒後騎車的阮男。（警方提供）

2023/04/10 15:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局員警上週五巡邏途中，見一輛機車行車搖晃經過路口攔查，當街查獲該名越南籍騎士無照又酒後駕車，除酒測值嚴重超標，且還是去年底遭雇主通報行方不明的失聯移工，他雖十分懊悔並稱「我很抱歉」，但訊後仍被依法送辦。

該分局繼中派出所警員林正傑，當晚巡經中區自由路與光復路口時，見一機車行車明顯不穩察覺有異攔查，赫見23歲的阮姓騎士面色紅潤、散發出濃濃酒氣，但因阮男為越南籍移工無法用中文溝通，林員馬上通報請越南通譯到場協助，同時先以翻譯網頁將相關酒駕權利翻譯成越南文供阮男了解。

請繼續往下閱讀...

未料阮男看著越南文竟傻稱「我看不懂」，並同步與朋友視訊試圖討拍，林員發現阮男假意撥打電話又左顧右盼疑似要逃跑，便請在場同仁協助注意動向，待越南通譯到場並向阮男告知酒駕權利及詢問身分資料，最後測得酒精值為0.70毫克，除已明顯超過法定標準值，同時發現阮男為去年底遭雇主通報行方不明之失聯移工。

阮男供稱，當日稍早在中區一處越南小吃店與朋友們聚餐飲酒，因為貪圖方便才酒後騎車，事後十分懊悔稱「我很抱歉，以後不酒後騎車了，希望可以留在台灣賺錢繳罰款。」警方訊後依公共危險罪，以及違反入出國及移民法將阮男移送台中地檢署及台中移民署專勤隊。

第一分局長吳燕山呼籲，不論是本國籍還是外國籍民眾切勿因貪圖方便而酒後駕車，以確保駕駛及所有用路人的安全，如有飲酒，應搭乘計程車及大眾運輸工具或指定駕駛及親友接送，避免意外發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阮男酒測值超標。（警方提供）

阮男雖十分懊悔並稱「我很抱歉」，但訊後仍被依法送辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法