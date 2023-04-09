埔里監理站今年公布酒駕累犯名單 高達5成無照上路

埔里監理分站今年公布的酒駕累犯名單，共有8人沒有照片，包括圖表中的3人。（記者陳鳳麗翻攝）

2023/04/09 17:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕公路總局監理單位從去年4月開始公布酒駕累犯資料，姓名、違規地點、時間和照片都揭露，南投縣的酒駕累犯分別由南投監理站和埔里監理分站公布，而由埔里分站公布的酒駕累犯沒有照片比例高，去年約佔25％，今年躍升為50％，公布16名酒駕累犯就有8人沒有照片，無照片是因為當事人從未去考駕照。

南投縣酒駕及拒測累犯，分別由南投和埔里2個監理站公布，只要10年有2次酒駕就會被公布，去年5月到去年底，2站合計公布了44人，其中南投監理站公布了24人，有1名男性沒有照片；埔里監理站公布20人，有5人照片從缺，其中有2名是女性，缺照片的人數佔該分站公布人數的25％。

請繼續往下閱讀...

今年1月到3月公布的最新資料，南投監理站共公布了19名酒駕累犯，其中有2名男性照片從缺；埔里監理分站則公布了16名酒駕累犯，當中有8人沒有照片，其中有1名是女性，其餘皆為男性，缺照片的人佔了公布名單中的50％，比率比去年公布的增加一倍，也是南投監理站佔比10％的5倍。

據了解，公布酒駕累犯資料，其中沒有照片的，並非他們有特權，而是根本沒有考過駕照，因此監理系統沒有他們的照片檔案，而這些酒駕累犯是一直都是無有駕照上路，而且還不只一次酒後駕車被取締。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

埔里監理分站今年公布的酒駕累犯名單共有16人，8人沒有照片，圖表為另外3名沒有照片的酒駕累犯。（記者陳鳳麗翻攝）

埔里監理分站今年公布酒駕犯中有8名沒有照片，其中一名是女性。（記者陳鳳麗翻攝）

埔里監理分站公布的酒駕累犯，8人沒有照片中的其中1人。（記者陳鳳麗翻攝）

南投監理站今年公布20名酒駕累犯，有2人沒有照片。（記者陳鳳麗翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法