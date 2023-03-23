北市公布28名酒駕累犯名單 首見外國人還揪出無照騎車

台北市交通事件裁決所公布第22次酒（毒）駕累犯名單。（裁決所提供）

2023/03/23 14:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕酒駕新制去年3月31日上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今公告第22波酒（毒）駕累犯名單共28人，首度有外籍人士「上榜」，來自澳洲男子因無照騎車遭到攔下，酒測值1.36mg/L超過法定0.25mg/L，依公共危險罪移送法院判決。

有鑑於北北桃屬一日生活圈，酒駕行為常出現跨市的情形，台北市、新北市及桃園市3市交通裁決機關議定，每雙週四同步在官網公告3市酒駕累犯的名單，今日北市公布28名、新北市公布6名、桃園市公布15名，總計49名，酒駕防制聯合推動。

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北市第22次公告酒（毒）駕累犯名單計28名，包含酒駕累犯2次20名，毒駕累犯2次2名，拒測累犯2次1名，酒駕累犯3次4名，酒駕累犯4次1名；此次累犯名單出現外國人士、名為「BLYSZAK ANDREW WILLIAM」，在臥龍街遭員警攔查，酒測值1.36mg/L。

裁決所課長吳素禎指出，北市公布22波累犯名單首次出現外籍人士，來自於澳洲，經員警查察該外籍人士並沒有持國際駕照、也沒在台灣有過考照紀錄，應該無照駕駛，雖然沒有駕照，但已經有二次酒駕違規紀錄，要求禁止考照到2026年並吊扣車牌4年。

吳素禎表示，劉丁豪為這次公布名單中處罰鍰最高者，處罰鍰36萬元（酒駕拒測第1次罰18萬，第2次按前次處罰金額再加18萬，合計處罰36萬），因劉君未按期繳納已移送強制執行；另劉君機車駕照已註銷，該機車牌照另處分吊扣2年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台北市交通事件裁決所公布第22次酒（毒）駕累犯名單。（裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公布第22次酒（毒）駕累犯名單。（裁決所提供）

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