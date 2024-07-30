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「華爾街女神」陳莉婷之母 冒名房仲「信」騷擾小姑姊妹判3月

華爾街女神陳莉婷與母親胡青青因殺人未遂案被羈押。（資料照）

華爾街女神陳莉婷與母親胡青青因殺人未遂案被羈押。（資料照）

2024/07/30 17:42

〔記者張文川／台北報導〕自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷，被控為了幫母親胡青青爭奪上億元家產，夥同友人楊儒杰、詹勝雄用鐵鎚重擊陳姓小姑的頭部，本月4日台北地院依殺人未遂罪重判胡青青、陳莉婷母子各8年有期徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑；胡青青另案被控冒用房仲加盟店名義，寄送內含「中秋佳節愉快」等圖語的信件，騷擾小姑的姊妹，北院今依偽造文書罪將胡青青判刑3月，可易科罰金9萬元。得上訴。

檢方調查，去年8月24日，胡青青為誘使陳姓小姑的姊妹賣掉位於北市基隆路的豪宅，涉以打字黏貼信封的方式，冒用位於台北市信義區的某房仲加盟店名義，寄送內含「中秋佳節愉快」的嫦娥圖像、月餅圖像、柚子圖像、茶杯及茶壺等圖像的騷擾信件，寄給陳姓小姑的姊妹，由於該封信件並無特別具有建設性的內容，收信人因此循線向信封上的寄件人房仲公司詢問。

該房仲加盟店業者發現遭冒名寄送信件，得知該信件是從位於台北市中正區的台北地院郵局寄出，立即向轄區台北市警局中正一分局報案，檢警比對監視器畫面後，這才循線找到胡；胡青青偵查期間即自白承認寄送該惡作劇信件。北院今依偽造私文書罪判胡青青3月徒刑。

全案起於2022年6、7月間，胡青青因財產分配問題和陳姓小姑有齟齬，胡女騙走陳姓小姑的身分證，將其名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款。同年8月小姑發現胡青青的劣行，要求胡女寫切結書以承擔責任，胡青青遂拐騙小姑和其男友返家談判，並打電話向女兒陳莉婷求助恐嚇陳女。陳女事後提告。

母女去年9月謀議殺害陳女，邀同楊儒杰、詹勝雄協助。胡青青母女於2023年9月29日，由詹男開車載胡、陳母女至小姑的北市信義區大樓住處埋伏，詹將車臨停在停車場準備接應，陳女負責把風，胡青青則持早先剛買的鐵鎚在手。

胡青青趁小姑返家搭電梯時，從後方用鐵槌襲擊小姑後腦，再強拉到逃生梯間猛烈敲擊頭部，小姑嚇得尖叫呼救，鄰居報警，胡女逃離現場。

台北地院本月4日依殺人未遂罪，重判胡青青、陳莉婷母子各8年有期徒刑，另依家暴傷害罪判陳莉婷1年1月、胡青青1年徒刑，2男幫兇也被判刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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