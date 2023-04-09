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    男子5度酒駕 無照撞死保全判刑6年

    男子吳維軒（前）酒駕 撞死人，第一時間還將 汽車駛回停車場停好。（資料照）

    男子吳維軒（前）酒駕 撞死人，第一時間還將 汽車駛回停車場停好。（資料照）

    2023/04/09 12:22

    〔記者王定傳／新北報導〕從事燈具業務工作的男子吳維軒酒駕被吊扣駕照，去年7月竟無照酒駕開車從新北市三重台北科技城園區的地下停車場駛離，撞死在車道口修繕水管的蔡姓保全，酒測值0.58毫克，檢警事後查出這已是他第5度酒駕，新北地院審理後依公共危險罪，判處吳男6年徒刑，可上訴。

    檢警調查，吳男在2021年間才因酒駕，在桃園被逮，酒測值0.50毫克，因此被判刑3個月，駕照遭吊扣至2024年，隔年他選擇易科罰金執行完畢。

    但吳男沒有學到教訓，去年7月23日21時許至隔日0時許，他在好樂迪三重店內飲用啤酒6罐後，仍無照酒駕開車從台北科技城園區的地下停車場駛離，直接撞擊在車道上修水管的蔡男，導致蔡男受有頭部挫傷、顏面挫傷及凹陷、右肩挫傷合併瘀傷、右髖及右大腿挫傷等傷害，送醫前已心跳停止而傷重不治死亡。

    警方到場後對吳男酒測，發現其酒測值高達0.58毫克，因不勝酒力，被帶回警局就呼呼大睡；他在審理時認罪，並請求法院給他減刑。

    合議庭認為，吳男未於警方發覺其犯行前即主動坦承自己犯行，不能依刑法第62條自首規定減刑，且他之前就有酒駕犯行，仍不知警惕，再次酒駕肇事致被害人死亡，造成無可彌補傷害，犯罪情節重大，也不同意依刑法59條減刑。

    合議庭並斥責吳男已有4次酒駕記錄仍再犯，導致被害者死亡，情節重大，亦造成被害人家屬終身傷痛，惟迄未與家屬和解、賠償損失，因此判刑6年。

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