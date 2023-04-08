新竹娃娃機雙盜落網 警方起出油壓剪、老虎鉗建請檢察官聲押

橫行新竹縣市、盜取娃娃機台零錢的娃娃機大盜落網，警方也起出兩嫌犯案的老虎鉗、板手等犯案工具，除移送外也建請檢方聲押。（記者洪美秀翻攝）

2023/04/08 15:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣、市地區的娃娃機店機台連續發生遭人撬開破壞案件，新竹市警方循線追查到2名犯嫌在深夜無人看管之際，持油壓破壞剪、老虎鉗、板手等工具破壞機台後，竊走機台內的零錢，除依竊盜罪嫌移送、也將擴大偵辦。

警方表示，嫌犯的犯案手法是2人同夥，由一人駕駛自小客車尋找下手目標，一人在車上把風後、另一人持犯案工具，進入店內破壞娃娃機的投幣機後竊取裡面零錢花用及購買毒品。

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由於這2名嫌疑人多次犯案得逞，被娃娃機店同行業主及被害人鎖定，並透過業內公憤相互聯繫尋找該部做案車輛，及提供相關情資送交警方，新竹市警察局第三警分局獲報後組專案小組，經多日跟監埋伏蒐證後，逮捕鄭嫌及孫嫌兩人涉嫌重大，當場在南大路、宮口街一帶查獲鄭、孫2嫌犯案。

兩人見警前來仍拒捕後被警方上銬逮捕，並在犯案車輛內起獲油壓破壞剪、老虎鉗、空氣槍、六角板手、藍波刀等犯罪工具，並扣得犯罪所得現金（零錢）新台幣1680元，另外也查獲毒品海洛因、毒品吸食器、注射針筒等違禁物品，一併扣案偵辦。

警方表示，由於兩嫌因染吸食毒品惡習，已是警方列管的毒品人口，平常無正當工作，除移送法辦，也建請檢察官聲請羈押，並擴大偵辦。

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