警追贓車查獲夾娃娃機大盜 原來是三重警民互控案追查主嫌

新北警蘆洲分局查緝贓車，逮獲洪姓毒蟲（左）等3嫌，而洪嫌就是去年三重警方查緝通緝犯時，釀成警民互毆互控風波的查緝對象。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/29 14:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警分局從贓車查獲洪姓男子等3名毒蟲，起出2毒品、吸食器等證物，警方過濾後，赫見洪嫌不僅是夾娃娃機大盜，更是去年三重警分局緝捕對象，查緝過程還衍生出民眾未及時回答警方，導致2名員警與師大附中黃姓工友肢體衝突互告風波，警方將持續追查洪嫌涉及其餘夾娃娃機犯行。

蘆洲警分局24日掌握一名在新北多處夾娃娃店犯案的洪姓大盜駕駛偷來的轎車進入轄區，過濾監視器發現該車現身，集賢所獲報，副所長朱文祥率6名警員到場，當場逮獲42歲駕駛李男、43歲洪男及43歲洪女等3名毒蟲，並在車上起出毒品、吸食器、磅秤等證物，將3名毒蟲壓制逮回。

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警方調查，三重警方去年追查43歲通緝犯洪男，誤認與洪嫌身形相近的黃姓民眾是嫌犯，加上警方詢問黃民確認身分時，他沒有回答，與緝捕他的警方扭打，衍生警民互控傷害、求償至今。

警方調查，洪嫌目前雖未通緝，但因染毒缺錢花用，與李姓、洪姓女子同夥、新北市三重、蘆洲等地與犯下多起夾娃娃機兌幣機竊案，一併查獲與洪男同車的李姓駕駛、洪姓女乘客及毒品、吸食器等證物，警方懷疑洪嫌仍涉及多起夾娃娃機零錢竊案，正擴大追查犯行。

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