阿北酒駕被吊扣車牌 偷別人的趴趴走這下更慘了

陳姓男子酒駕被吊扣車牌，竟偷車牌趴趴走，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。（讀者提供）

2023/04/06 08:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名陳姓男子因酒駕，車牌遭吊扣，竟偷竊他人車牌，懸掛機車佔為己用，在市區「趴趴走」，警方以車追人將他查緝到案，警訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

鳳山警分局新甲派出所4月3日晚間接獲吳男報案，稱他停放在鳳山區國富路邊機車的車牌被人偷走，警方據報調閱監視器畫面，發現該車牌竟懸掛在另1輛機車上，正在高雄市區「趴趴走」。

請繼續往下閱讀...

警方為防止竊賊懸掛失竊車牌二次犯案，立即成立專案小組循線追查，掌握竊嫌是陳姓男子（51歲），以車追人鎖定行蹤，前天埋伏陳男位於鳳山區瑞竹街住家外，當場人贓俱獲，查扣失竊車牌。

陳男到案坦承自己因酒駕，機車牌照被吊扣，為了通勤方便才心生歹念，見路旁一機車看似準備報廢，持T型扳手取下該車車牌佔為己用。

他被警方查獲時，還天真問「拿了別人號牌，但沒使用還有事嗎？」警方聽了無奈搖頭，感嘆他又多了1條竊盜罪，「這下比酒駕更嚴重了」，警訊後將他依竊盜罪嫌移送偵辦。

鳳山分局呼籲民眾，現行酒駕違規相關刑罰、行政罰很重，動輒吊扣（銷）駕照、牌照，民眾切勿存有僥倖心理而酒後駕車，也勿貪圖方便，竊取他人財物使用，避免因小失大、得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳姓男子酒駕被吊扣車牌，竟偷車牌趴趴走，警訊後將他依竊盜罪嫌移送法辦。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法