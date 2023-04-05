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    酒駕還辯掉錢、喝悶酒求免關 5度酒駕男須入監法官也支持

    林姓男子掉了1萬元還被人毆打，喝悶酒後酒駕被逮判刑6月，檢方查出他5次酒駕，裁定須入監，法官也表示支持。（資料照）

    林姓男子掉了1萬元還被人毆打，喝悶酒後酒駕被逮判刑6月，檢方查出他5次酒駕，裁定須入監，法官也表示支持。（資料照）

    2023/04/05 00:23

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓男子酒駕判刑6月，檢方以他已第5次酒駕，不准易科罰金及易服社會勞動，必須入監執行，林男辯稱因遺失1萬元，又遭他人無故毆打而心情不佳，才會飲酒後騎車，且他有3名小孩需要扶養，母親還是殘障人士，近日需進行人工膝關節手術等，聲明異議希望不要入監，但高雄地院法官認為被告5次酒駕，最近一次酒測值更高達每公升1.22毫克，對用路人危險甚大，駁回聲請必須入監。

    林男去年7月間在小港區桂陽路巷內公園飲用啤酒，酒後騎機車因安全帽扣未扣，警方攔下酒測超標，依公共危險罪判刑6月，併科罰金5000元，諭知易科罰金或易服勞役標準，檢察官審核結果認為他第5次犯酒駕，若准予易科罰金或易服社會勞動，難收矯正之效，且難以維持法秩序，裁定不准易科罰金及易服社會勞動，須入監執行。

    林男不服並聲明異議，辯稱當時因遺失1萬元，又遭他人無故毆打而心情不佳，才會飲酒後騎車，因有3名小孩需要扶養，而且母親為殘障人士，近日需至醫院進行人工膝關節手術，向法官求情，聲請准予易服社會勞動。

    檢察官認為林男已達5次酒駕紀錄，這次酒駕被逮的酒測值超標且高達1.22，若不執行入監，難收矯正之效且難以維持法秩序，法官不准予易科罰金及易服社會勞動，認為檢察官裁定並無違法或不當，駁回聲明異議，必須入監服刑。

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