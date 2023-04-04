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    口角失控一刀刺死親姊姊 弟辯「不小心」仍判15年

    周男落網畫面。（資料照）

    周男落網畫面。（資料照）

    2023/04/04 23:55

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市周姓男子與同住的周姓胞姊長期嫌隙，前年底因故又起口角，爭執中周男竟持刀刺傷胞姊，周女的陳姓男友見狀騎車載送就醫途中，見周女失血過多，因毒品案被通緝擔心被逮，連忙丟包導致周女送醫搶救不治，案經台中地方法院審理，周男被依殺人罪判15年，陳遺棄部分另案審理中，可上訴。

    據查，43歲周男與45歲周姓胞姊、胞姊的44歲陳姓男友等3人，同住周男在大肚區的租屋處，姊弟倆已曾多次為了房租分攤問題口角，前年12月31日，姊弟又因故大吵，周氣憤從廚房拿了把菜刀攻擊姊姊，當場刺穿她胸腔造成大量出血、肺塌陷，陳男聽見吵鬧聲衝進來，驚見女友滿身血幫忙止血、脫下血衣換上外套後，以機車載送就醫。

    途中經過大肚區營埔一街時，周女因身受重傷無法支撐，整個人癱軟跌落路旁，陳男見狀停車幫周女CPR，但他因涉毒遭通緝唯恐被查緝，竟丟包周女騎車離去，行經民眾發現，幫忙報警通知救護車，但周女送醫急救後因傷重宣告不治，警方獲報立即組專案小組查緝，當天就分別在大肚區、烏日區逮捕周、陳。

    檢警偵、複訊時，周男辯稱只是想嚇嚇對方，但姊姊手一撥「刀子就不小心刺到她胸口」，無殺人犯意，陳男也坦承遺棄女友在堤岸旁，法院審理後依殺人罪判周男15年，陳被訴遺棄罪嫌部分，另案審理中。

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