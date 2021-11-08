懷疑出軌20餘刀刺死女友 桃園51歲油漆工重判15年

警方逮捕曾嫌後，帶往平鎮區一處偏僻道路旁起出血衣。（記者余瑞仁翻攝）

2021/11/08 17:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市51歲油漆工曾致嘉今年4月因懷疑40歲林姓女友出軌，一怒之下用利剪猛刺20餘刀，導致對方當場倒臥血泊慘死，被檢方依家暴殺人罪嫌起訴，建請重判15年；桃園地方法院認定曾男犯後不知悔改，且未與死者家屬協商和解，今一審判15年。可上訴。

檢方起訴指出，曾男發現林女和其他男人親密合照，懷疑當檳榔西施的女友移情別戀，今年4月21日下午4點多，跑到桃園市中壢區林女工作的檳榔攤質問，並拉林到隔壁歇業的薑母鴨店談判爆發口角，曾失控持利剪猛刺林女頸部、胸部20餘刀。

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當時同在檳榔攤工作的陳姓女子，見林女與曾男談判許久未歸，前往薑母鴨店查看，赫見林女倒臥血泊中，急忙報案將她送醫，林女到院前已無生命跡象，急救後仍傷重不治。檢方認為曾手段凶殘、令人髮指，起訴求刑15年。

合議庭表示，曾致嘉不思理性解決與林女的感情糾紛，竟選擇以暴力手段發洩其不滿情緒，以剪刀刺擊林女小腿後，再持續朝林女頭、頸、胸、腹部及四肢等身體各處刺擊，致林女多達10餘處的銳器傷，且針對人體致命要害的頸部、腹部攻擊，力道甚猛，幾將刀刃沒入被害人體內，足見曾致嘉手段兇殘。

合議庭認為，曾致嘉行兇後棄林女不顧，並有意阻礙他人前往救援，導致林女延遲送醫，終因大量失血導致出血性休克死亡，除造成社會秩序動盪、人心不安，並導致死者家屬天人永隔的悲痛，且曾致嘉犯後不知悔改，態度惡劣，迄未與死者家屬協商和解或賠償事宜，無意彌補或撫慰家屬心靈。

合議庭考量，曾致嘉是因感情糾紛衍生的情殺，屬一時衝動，與隨機或無差別殺人情節有別，認判有期徒刑最高刑度15年已足資儆懲。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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