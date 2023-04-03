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    北市消防員極限訓練 全套20公斤消防衣加空氣瓶踩飛輪、鑽鐵籠

    參訓消防員跑步、騎飛輪評估空氣呼吸器使用效能。（記者姚岳宏翻攝）

    參訓消防員跑步、騎飛輪評估空氣呼吸器使用效能。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/04/03 21:01

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局負責執行第一線火災搶救的消防員，每年都必須參加高強度的訓練，維持救災能量，今年3月13日到4月3日，再度舉行年度火災搶救效能評估，共計318名外勤消防隊員參加並分26梯次完成，參加隊員都說，雖然辛苦，但可清楚知道自己的能力到哪裡，對執勤安全及火災搶救很有幫助。

    此項訓練主要是評估空氣呼吸器使用效能（測驗），項目包括重約20公斤的全套消防衣帽著裝加空氣瓶、體能測驗（爬不完樓梯、跑步機、飛輪及拉力機）及鐵籠訓練區（模擬侷限空間環境移動）。

    消防局指出，各大隊在20天內分成平日及夜間火災搶救效能評估，318人參加並分為26梯次完成，後續將針對參加人員之年齡、呼吸量及前後年度數值進行分析比較，再將分析數據回傳給各外勤分隊。

    各外勤分隊會據此針對平時訓練提高特別項目的比率，如強化呼吸技巧、有氧訓練或肌力訓練，提升火災搶救時爆發力與持續力，同仁可以延長空氣呼吸器使用時間等，可全面提升同仁火場安全。

    參訓同仁則表示，雖然訓練過程相當辛苦，但透過符合國際水準規模的訓練設施、模組化評估流程及量化評估數據，確實有助於提升消防人員執行火災搶救信心與能力，為市民提供安全無虞的居住環境。

    「爬不完的樓梯」對消防員來說也是嚴峻挑戰。（記者姚岳宏翻攝）

    「爬不完的樓梯」對消防員來說也是嚴峻挑戰。（記者姚岳宏翻攝）

    消防隊員全副武裝進行訓練。（記者姚岳宏翻攝）

    消防隊員全副武裝進行訓練。（記者姚岳宏翻攝）

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