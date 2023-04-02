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    越南偷情男女乾柴烈火做愛逾100次 判賠台籍人夫80萬元

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2023/04/02 13:19

    ［記者黃明堂／台東報導］越南籍阮姓男子偷吃台籍洪姓男子的越籍妻子，2年性交超過100次，洪男提告求償148萬元，阮男辯稱不知女方已婚，但台東地方法院法官認為做愛次數頻繁，不可能不知她已婚，判賠80萬元。

    洪男提告指出，與妻子於民國99年結婚迄今，並育有2名未成年子女，阮男利用參與語文班機會接近他的妻子，並編造故事、送禮追求，2人因而發生婚外情

    2人於108年6月至109年9月間多次於汽車旅館內發生性行為，所為已破壞婚姻美滿及侵害原告基於配偶關係之人格法益，且情節重大，並致他受有精神上之痛苦，向阮請求慰撫148萬元。

    阮男辯不知道女方尚有婚姻關係，也不想破壞他們的婚姻關係等語，不接受賠償。

    法官傳訊洪妻作證，她坦承自108年至110年底，與阮男發生超過100次性行為，時間多在晚上；阮男在抗辯時也說過女方曾向他表示想要離婚，僅因顧慮子女而維持婚姻關係，辯詞矛盾。

    法官認為，阮男與洪妻發生性行為次數頻繁，維持婚外情期間非短，按諸常理，難認阮不知洪妻婚姻關係，所為已侵害其配偶權，應負侵權行為損害賠償責任。

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