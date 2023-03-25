為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    夫公事包藏壯陽藥 被妻抓包偷吃2女同事坦言「想解決生理需求」

    同為公務員的潘姓女子從呂姓丈夫（雙方後來已離婚）的公事包內翻出1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，質問呂男後得知他竟與2名女同事偷情，呂男還坦言：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，氣炸提訴求償。（資料照，法新社）

    同為公務員的潘姓女子從呂姓丈夫（雙方後來已離婚）的公事包內翻出1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，質問呂男後得知他竟與2名女同事偷情，呂男還坦言：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，氣炸提訴求償。（資料照，法新社）

    2023/03/25 13:13

    〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，同為公務員的潘姓女子從呂姓丈夫（雙方後來已離婚）的公事包內翻出1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，質問呂男後得知他竟與2名女同事偷情，呂男還坦言：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，氣炸提訴求償100萬元，新北地院審理後判決呂女賠償40萬元，可上訴。

    潘女提訴指出，2020年10月30日，呂男告知下午要休假去保養汽車，她因此於中午打電話關心，但呂男回話怪異，她隨即請呂男開視訊，卻遭掛斷電話；隔了很久，呂男才傳來保養場照，晚上回家後主動寫了一份切結書，切結若對婚姻不忠，則小孩的監護權歸她所有，以此消弭她的疑慮。

    潘女指出，隔月，她幫呂男整理公事包時，竟發現1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，再度質問，呂男才坦承與2名女同事偷情，並與其中一人發生性行為；潘女曾對該2女提訴求償，事後調解成立，2女賠償53萬元，她與呂男也因此於2021年間離婚，並提訴求償100萬元。

    呂男則主張，潘女所提供的錄音及對話記錄是違法證據，且本案已罹於時效；但法官則判定潘女所提供的證據有證據能力，且本案未罹於時效。

    另外依據雙方對話記錄，潘女曾質問呂男：「你為什麼想要跟她做愛？跟她做愛是她比較緊嗎？」呂男回說：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，潘女再問：「解決生理需求可以DIY，DIY不夠嗎？」、「還有你沒有戴保險套？還是直接就內射了」，呂男再解釋：「老婆，我DIY很久了，唉」等；法官據此判定呂男與2名女同事有逾距交往情形，判賠40萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情衝擊 網購大增 違法藥爆2-3倍
    2023/03/05 05:30

    疫情衝擊 網購大增 違法藥爆2-3倍
    百大名醫偷吃女教授 「法院認證小三」上訴反要賠更多
    2023/03/01 19:53

    百大名醫偷吃女教授 「法院認證小三」上訴反要賠更多

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    女里長偷吃防水師傅 判賠10萬
    2023/02/07 19:20

    女里長偷吃防水師傅 判賠10萬
    中國OL啪啪已婚上司！自爆瞞男友「到處愛愛」 鹹濕對話瘋傳
    2023/01/19 00:44

    中國OL啪啪已婚上司！自爆瞞男友「到處愛愛」 鹹濕對話瘋傳

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播