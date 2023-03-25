夫公事包藏壯陽藥 被妻抓包偷吃2女同事坦言「想解決生理需求」

同為公務員的潘姓女子從呂姓丈夫（雙方後來已離婚）的公事包內翻出1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，質問呂男後得知他竟與2名女同事偷情，呂男還坦言：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，氣炸提訴求償。（資料照，法新社）

2023/03/25 13:13

〔記者王定傳／新北報導〕2020年間，同為公務員的潘姓女子從呂姓丈夫（雙方後來已離婚）的公事包內翻出1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，質問呂男後得知他竟與2名女同事偷情，呂男還坦言：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，氣炸提訴求償100萬元，新北地院審理後判決呂女賠償40萬元，可上訴。

潘女提訴指出，2020年10月30日，呂男告知下午要休假去保養汽車，她因此於中午打電話關心，但呂男回話怪異，她隨即請呂男開視訊，卻遭掛斷電話；隔了很久，呂男才傳來保養場照，晚上回家後主動寫了一份切結書，切結若對婚姻不忠，則小孩的監護權歸她所有，以此消弭她的疑慮。

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潘女指出，隔月，她幫呂男整理公事包時，竟發現1小包用過及4小包未用過的壯陽藥，再度質問，呂男才坦承與2名女同事偷情，並與其中一人發生性行為；潘女曾對該2女提訴求償，事後調解成立，2女賠償53萬元，她與呂男也因此於2021年間離婚，並提訴求償100萬元。

呂男則主張，潘女所提供的錄音及對話記錄是違法證據，且本案已罹於時效；但法官則判定潘女所提供的證據有證據能力，且本案未罹於時效。

另外依據雙方對話記錄，潘女曾質問呂男：「你為什麼想要跟她做愛？跟她做愛是她比較緊嗎？」呂男回說：「我覺得本質是我想解決我生理的需求」，潘女再問：「解決生理需求可以DIY，DIY不夠嗎？」、「還有你沒有戴保險套？還是直接就內射了」，呂男再解釋：「老婆，我DIY很久了，唉」等；法官據此判定呂男與2名女同事有逾距交往情形，判賠40萬元。

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