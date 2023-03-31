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    海巡分隊長詐領737萬檢舉獎金判刑定讞 今發監執行

    海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥判刑定讞。（資料照）

    海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥判刑定讞。（資料照）

    2023/03/31 11:50

    〔記者錢利忠／台北報導〕海巡署宜蘭查緝隊前中校分隊長沈大祥，於2009年至2013年任內，利用人頭製作假檢舉筆錄，詐領8件私菸、私酒檢舉獎金，高等法院二審依7件利用職務機會詐取財物罪，各量處7年3月至9年刑期，另依1件公務員登載不實罪判刑1年4月，但未定合併應執行刑期；最高法院駁回上訴定讞；台北地檢署今天已傳喚沈報到發監執行。

    檢廉調查，沈大祥長年經辦查緝載運私菸案件，知悉申領獎金的漏洞，2009年12月至2013年9月間，利用檢舉人具匿名的保護特性，不易勾稽比對，遂找來友人當人頭，充當檢舉人製作不實檢舉筆錄，再於查獲私菸案後，製作不實函文，先後向財政部詐領共737萬元檢舉獎金。

    北院一審認定，沈大祥未能清廉自持，使絕大多數奉公守法海巡人員蒙羞，考量他受限於績效、功獎壓力，且走私消息不易取得，常須自行花費金錢與線民培養關係，以利取得情資，8罪合併量處10年徒刑。

    高院二審認為，沈大祥影響國家公務員形象，犯後始終否認犯行，撤銷改重判，依7件貪污罪及偽造文書1罪分別重判；最高院駁回上訴定讞。今天發監執行後，將由檢方另向高院聲請定一應執行刑。

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