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    金門男子臨櫃匯款買比特幣 眼尖行員報警阻詐五十萬元

    金城分局員警接獲報案，苦口婆心勸服王男打消匯款念頭，成功保住王男積蓄。（金城分局提供）

    金城分局員警接獲報案，苦口婆心勸服王男打消匯款念頭，成功保住王男積蓄。（金城分局提供）

    2023/03/30 22:51

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天表示，1名年近70歲的王姓男子，29日前往某銀行要臨櫃匯款50萬元投資「比特幣」，銀行副理蔡淑群、行員張巧旻察覺有異，立刻報警，警方到場研判，果然是詐騙集團企圖假投資、真詐財；幸經員警苦口婆心，終於勸服王男打消匯款念頭，成功保住積蓄。

    金城分局指出，一位由公職退休的王姓男子，3月中旬突然收到1位不知名女子無故加入LINE好友，該女子連續透過LINE聊天取得王男信任後，隨即介紹王男投資購買虛擬貨幣「比特幣」，靠著綿綿不絕的柔性攻勢，誆稱保證獲利、穩賺不賠，並指示王男下載不詳的比特幣交易軟體，要求王男匯款購買虛擬貨幣投資，王男不疑有他，正準備依該女子指示前銀行匯款，一直至行員通報警方到場，王男才如夢初醒，驚覺被騙。

    金城分局分局長方子欽說，感謝銀行行員機警察覺，並透過主動關懷提問，即時通報警方到場，才能共同成功攔阻詐騙，保護民眾財產。方子欽說，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，讓被害人一步步掉入陷阱；呼籲民眾若有相關疑慮，都可直接撥打電話「165」反詐騙專線請求警方協助查證。

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