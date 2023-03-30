警察緝凶開槍反挨告 國家將設「公職律師」做後盾

警察值勤開槍不時傳出遭到嫌犯或家屬提告，未來可望由公職律師出庭協助辯護。（資料照）

2023/03/30 18:19

〔記者吳政峰／台北報導〕警察緝凶開槍反挨告時有所聞，公家機關或公立學校做成相關處分時，也不時被告上法院，為了協助政府及公校面臨訴訟，並落實司改國是會議決議，行政院院會30日通過律師法修正草案，新增「公職律師」，保障公務員法律權益。

法務部表示，社會多元發展及民眾權利意識高漲，政府機關、機構及公立學校同仁在推動業務過程，面臨日益漸增的法律諮詢及訴訟等案件，為了協助公務員處理法律案件，並落實司改決議，法務部參酌各界意見並蒐集外國立法例與專家學者論述後，特於律師法新增「公職律師」規定，期能藉由律師專業能力，保障公務員法律權益。

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法務部說明，此次修正是配合考試院主管的「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正，於律師法增設公職律師制度，新增規定共有4項重點。

首先，公職律師專任於政府機關、機構或公立學校；其次，公職律師以律師名義辦理法律事務；第三，公職律師兼具公務員及律師雙重身分，應遵守公務員服務法及律師法、律師倫理規範等規定；第四，公職律師應加入律師公會。

法務部強調，本次修法將能提升政府法律專業，完善政府法律制度，並落實公務員法律權益保障，亦符合司改決議意旨，使「律師法」與時俱進，更加完備。

修正草案30日經行政院院會通過後，將函送立法院審議，法務部表示，將持續配合後續法案審議作業，期能順利修法通過，讓「公職律師」制度早日實施，以應實務所需。

警察執法開槍不時挨告，得花錢延聘律師辯護，長期下來導致用槍趨於保守，而今行政院修正「律師法」，新增「公職律師」一職供執業律師轉任，服務範圍不僅囊括政府機關訴訟，還擴充到執行職務而涉訟的公務員，可望緩解員警用槍可能面臨的司法壓力。除了警方，政府機關與公立學校所做成的決定與處分，也常被人民或學生興訟，惟目前各部門多仰賴內部法制人員出庭，訴訟品質參差不齊，甚至出現不得不外聘律師的現象。

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