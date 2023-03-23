誰是下一個大法官？法務部推柯麗鈴 檢協會擬提林麗瑩、吳巡龍

法務部推司法官學院院長柯麗鈴為大法官候選人。（資料照）

2023/03/23 22:56

〔記者吳政峰／台北報導〕黃虹霞、林俊益、吳陳鐶、蔡明誠等4名大法官將於9月30日任滿8年，依法須退職，總統府日前成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，函請各界推薦合適接任人選，法務部23日宣布將推司法官學院院長柯麗鈴；檢察官協會則擬推調最高檢辦事檢察官林麗瑩及澎湖地檢署檢察官吳巡龍，另有一人尚未回覆是否願意接受舉薦。

4位司法院大法官任期至9月30日屆滿，總統蔡英文核定設置「112年司法院大法官提名審薦小組」，公開接受各界推薦優秀人選，法務部經審慎考量，決定向審薦小組推薦柯麗鈴擔任候選人。

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柯麗鈴為司法官班第23期結業，台大法律系畢業、英國倫敦大學法學碩士、美國杜克大學訪問學者，曾任苗栗、基隆地檢署檢察長、法務部主秘，2021年12月接任司法官學院院長。法務部認其具完整學、經歷及研究學術才能，亦兼備司法實務與行政歷練，適合接任大法官。

法務部指出，柯麗鈴長期關懷司法弱勢，投入婦幼保護，曾獲表揚全國推動家庭暴力、性侵害及性騷擾防制工作有功人士，亦參與人口販運防制法的法制作業，幫助提升我國在全球防制人口販運評比成績；調法務部辦事期間，則參與家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法及其他與婦幼保護相關的法令研擬與執行。

法務部表示，柯麗鈴深具保障人權的憲政素養，培養司法官更是不遺餘力，在司法界夙有聲望，風評極佳，故推薦其為大法官候選人。

由檢察官組成的檢協會則於23日開會，經由常務理事、常務監事開會後，決定提名林麗瑩及吳巡龍為大法官候選人。林麗瑩是司法官學院第31期結業，台大法律系畢業，德國科隆大學法學博士候選人，曾任法務部綜合規劃司司長，目前調最高檢辦事，負責訴訟組業務。

吳巡龍為司法官學院第26期結業，美國史丹佛大學法學博士，長期在澎湖地檢署服務，曾調最高檢辦事，為訴訟組第一班的成員。

此外，檢協會擬推薦第3人，惟該名檢察官須到24日才會答覆，故檢協會將視對方的答案為何，再把名單送交審薦小組參考。

檢察官協會擬推調最高檢辦事檢察官林麗瑩為大法官候選人。（資料照）

檢察官協會擬推澎湖地檢署檢察官吳巡龍為大法官候選人。（資料照）

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