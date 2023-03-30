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    竹聯幫貔貅堂假塔位詐騙吸金上億 17人全遭逮

    警方查扣手機、電腦主機、監視器主機、存摺、公司大小章、殯葬產品銷售資料等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣手機、電腦主機、監視器主機、存摺、公司大小章、殯葬產品銷售資料等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2023/03/30 16:59

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫貔貅堂張姓成員，涉嫌組靈骨塔位買賣詐欺集團，專門向被害人鼓吹，可以優惠的價格承購靈骨塔牌位再高價轉賣獲利，再誆稱有買家欲高價收購，但須搭配收購多組靈骨塔牌位，被害人因此持續加碼受騙。刑事局偵七大隊第三隊偵破，查出被害人至少22名，遭詐金額超過1億4000萬餘元，1名6旬女退休人士遭詐1800萬元最多，並將張等17名嫌犯移送法辦。

    警方調查，該集團自105年開始犯案，誆騙被害人可以優惠價格承購靈骨塔牌位，並可高價轉賣牟利，只要被害人有興趣，便會誆稱有買家欲照價收購，且須搭配收購多組塔牌位故可立即高價轉手獲利為由，讓被害人持續加碼。

    另集團成員會以不同藉口接續與被害人接觸，當被害人購買後，再找理由使交易拖延或告吹，並斷絕聯繫，造成被害人血本無歸。

    警方去年8月至上個月經發動2波緝捕行動，共逮捕41歲張嫌等17名嫌犯到案，並向法院聲請裁定，扣押嫌犯名下房產7棟、汽車3輛，價值約1億元，依涉詐欺及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，其中張嫌與旗下5名幹部，裁定羈押獲准，其餘成員諭令5萬至60萬元不等金額交保候傳。

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