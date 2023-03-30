台南酒駕累犯公布近1年175人次 死傷降約20％

南市交通局今日公布第21批酒駕違規名單相關資訊。（南市交通局提供）

2023/03/30 10:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局今（30日）公布第21批酒（毒）駕累犯名單20人，再創單次公布人數新高紀錄，酒駕新法在去年3月31日上路一年後，共公布175人次。交通局分析指出，酒駕累犯名單公布措施執行後，南市酒駕肇事死傷人數明顯下降約20％，已略見成效。

今日公布酒駕違規名單，北區8件、永康4件、中西區2件、新營1件、安定1件、安南區1件、善化1件、六甲2件。

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交通局表示，自修法公布酒駕累犯以來，去年4月至12月間警察機關舉發南市的酒駕違規共有4920件，相較2021年4月到12月間舉發4811件，增加109件，約2.3％；因酒駕肇事致人死傷人數，去年4月到12月間死亡8人、受傷737人，相較2021年同期間死亡20人、受傷911人，減少死亡12人、受傷174人，酒駕肇事死傷人數約降低20％，警察機關執法強度增加及累犯名單公布等措施，對於遏止酒駕違規已有相當成效。

交通局表示，依照現行道路交通管理處罰條例第35條的規定，違規人如果在10年內有2次以上酒後駕車或是拒測的情形，除了罰鍰、吊銷駕照、道路交通安全講習等處分外，還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣銷駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

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南市交通局今日公布第21批酒駕違規名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市交通局今日公布第21批酒駕違規名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市交通局今日公布第21批酒駕違規名單相關資訊。（南市交通局提供）

台南酒駕防制績效分析表。（南市交通局提供）

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