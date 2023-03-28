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    首頁　>　社會

    無照飆車又闖紅燈 他撞死騎士夫婦竟誘少年頂替

    黃男涉酒駕撞死騎士夫婦，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    黃男涉酒駕撞死騎士夫婦，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

    2023/03/28 07:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓男子凌晨在釣蝦場飲酒後，無照開車外出，沿途超速、飆車又闖紅燈，撞死騎士陳姓夫婦，竟引誘同車少年頂替，被高等法院高雄分院依酒駕致人於死罪，重判有期徒刑8年半。

    判決書指出，2021年11月13日凌晨4點，黃男在高雄市文化街「林園樂複合式KTV釣蝦場」飲用啤酒後，駕駛小客車搭載張姓少年外出，沿途飆速又超速，行經大寮區光明路3段與翁園路交岔路口時，涉嫌闖越紅燈，並以時速約82.5公里超速撞倒機車，陳姓夫婦相繼死亡。

    黃嫌血液中酒精濃度為148mg/dl（換算成吐氣所含酒精濃度為每公升0.74毫克），被林園分局依酒駕致人於死罪，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    黃男被高雄地院判處有期徒刑8年6月，他不服上訴，並認為自首卻未減刑，要求改判。

    高雄高分院調查，據到場處理員警指出，黃男受傷坐在路旁，身上明顯有酒味，詢問時一直說身體不舒服要送醫，卻未主動告知肇事，後來經張姓少年口中始得知他涉案，黃雖在員警制作筆錄自白，為時已晚，不符合自首要件。

    案發至今又未與被害人家屬和解，甚至意圖引誘張姓少年頂罪，維持原審刑度，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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