我不是酒駕！他在小吃部飲酒滋事 員警開交通罰單被打臉

胡男不滿酒駕被開罰上訴，高雄高等行政法院判決他勝訴。（記者鮑建信攝）

2023/03/30 07:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕嘉義胡姓男子在小吃部飲酒滋事，警方據報抵達現場，懷疑酒駕要求酒測遭拒開罰18萬元，他不服上訴，高雄高等行政法院認為他有可能是抵達現場後喝酒，撤銷裁罰發回地院重新審理。

據了解，2022年3月28日凌晨1點54分，嘉義縣警察局水上分局接獲報案，指有人在嘉義縣太保市頂港仔墘「姊妹歌友會」小吃部飲酒滋事，員警抵達現場後，因胡姓男子有酒醉狀態，合理懷疑他酒後開車，要求進行酒測卻被拒，當場開罰18萬元。

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胡男不服指出，當日在車上沒有喝酒，車子是別人駕駛到現場，他到小吃部才開始喝酒，指警方舉發事實有誤，所以不同意酒測，要求撤銷罰單。

胡男被嘉義地院判決敗訴後，向轄區高雄高等行政法院提起上訴，要求還他清白。

高雄高等行政法院調查，胡於凌晨1點6分開車抵達姊妹歌友會，9分鐘後警方接獲民眾報案有人滋事，1點18分抵達現場，短短9至12分鐘，警員依胡酒醉狀態，雖合理懷疑他剛剛酒駕，尚難證明他確有「酒後駕車」的行為。

合議庭法官認為原審未查明胡是酒後開車前往或是抵達現場後飲酒，判決撤銷罰單，全案發回嘉義地院重新調查，他扳回一城。

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