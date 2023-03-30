為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    我不是酒駕！他在小吃部飲酒滋事 員警開交通罰單被打臉

    胡男不滿酒駕被開罰上訴，高雄高等行政法院判決他勝訴。（記者鮑建信攝）

    胡男不滿酒駕被開罰上訴，高雄高等行政法院判決他勝訴。（記者鮑建信攝）

    2023/03/30 07:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕嘉義胡姓男子在小吃部飲酒滋事，警方據報抵達現場，懷疑酒駕要求酒測遭拒開罰18萬元，他不服上訴，高雄高等行政法院認為他有可能是抵達現場後喝酒，撤銷裁罰發回地院重新審理。

    據了解，2022年3月28日凌晨1點54分，嘉義縣警察局水上分局接獲報案，指有人在嘉義縣太保市頂港仔墘「姊妹歌友會」小吃部飲酒滋事，員警抵達現場後，因胡姓男子有酒醉狀態，合理懷疑他酒後開車，要求進行酒測卻被拒，當場開罰18萬元。

    胡男不服指出，當日在車上沒有喝酒，車子是別人駕駛到現場，他到小吃部才開始喝酒，指警方舉發事實有誤，所以不同意酒測，要求撤銷罰單。

    胡男被嘉義地院判決敗訴後，向轄區高雄高等行政法院提起上訴，要求還他清白。

    高雄高等行政法院調查，胡於凌晨1點6分開車抵達姊妹歌友會，9分鐘後警方接獲民眾報案有人滋事，1點18分抵達現場，短短9至12分鐘，警員依胡酒醉狀態，雖合理懷疑他剛剛酒駕，尚難證明他確有「酒後駕車」的行為。

    合議庭法官認為原審未查明胡是酒後開車前往或是抵達現場後飲酒，判決撤銷罰單，全案發回嘉義地院重新調查，他扳回一城。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    違規停車挨罰稱紅線歪七扭八 法官撤銷罰單
    2022/12/08 13:36

    違規停車挨罰稱紅線歪七扭八 法官撤銷罰單
    聽聞吵雜聲下樓查看被當「群聚」 女收6萬罰單超傻眼
    2022/11/29 17:50

    聽聞吵雜聲下樓查看被當「群聚」 女收6萬罰單超傻眼

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    路口紅燈異常閃爍他卻收罰單 法院撤罰
    2022/11/16 17:29

    路口紅燈異常閃爍他卻收罰單 法院撤罰
    法院認員警酒測少做這件事 酒味男獲撤銷罰單
    2022/10/13 12:37

    法院認員警酒測少做這件事 酒味男獲撤銷罰單

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規 駕駛喊冤獲撤銷18張罰單
    2022/08/25 19:44

    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規 駕駛喊冤獲撤銷18張罰單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播