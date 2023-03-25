為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男酒駕闖紅燈撞斷號誌桿衝入民宅 3人受傷送醫

    台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/25 12:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名李姓男子（28歲），今天清晨6點多酒後駕車，車上還載著2名友人，行經大里區永隆路時，疑似闖紅燈且為閃避1輛機車，失控先撞上路旁號誌桿，接著衝進一家洋酒商店，造成店內洋酒破裂一地，李男和車上王姓（26歲）、陳姓（29歲）友人全身多處擦挫傷送醫，李男酒測值達0.58mg/L已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

    台中大里永隆路和永隆七街口，今天清晨6點32分傳出猛烈的撞擊聲，附近民眾發現出門查看，發現一輛轎車衝進一家洋酒商店，不但將鐵捲門、玻璃門全都撞壞，店內的洋酒也破裂一地，肇事的李姓駕駛和車上的王姓、陳姓友人全身多處擦挫傷送醫，3人送醫檢查後都沒有生命危險。

    警方調查後發現，李男當時駕車沿永隆路往霧峰方向行駛，行經永隆路、永隆七街口時，疑似闖紅燈，剛好右側1輛機車行駛而來，李男為閃避機車方向盤失控偏向左側，先撞上路旁號誌桿，接著撞進洋酒店家。

    據了解，李男和友人在附近一家KTV徹夜狂歡，喝到清晨才離開，卻違法酒駕肇事，李男經酒測酒測值達0.58mg/L已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦，還須賠償洋酒商的損失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞，洋酒也破裂一地。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞，洋酒也破裂一地。（記者陳建志翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無照騎車轉彎未打方向燈被攔 又拒絕酒測被罰18萬
    2023/03/25 11:33

    無照騎車轉彎未打方向燈被攔 又拒絕酒測被罰18萬
    酒醉別接單！昨晚喝的酒還沒退 外送員宿醉被逮送辦
    2023/03/24 11:29

    酒醉別接單！昨晚喝的酒還沒退 外送員宿醉被逮送辦

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    北市公布28名酒駕累犯名單 首見外國人還揪出無照騎車
    2023/03/23 14:42

    北市公布28名酒駕累犯名單 首見外國人還揪出無照騎車
    違規紅燈左轉遭攔大喊「我酒駕」 警第一次遇到酒駕自首
    2023/03/23 09:27

    違規紅燈左轉遭攔大喊「我酒駕」 警第一次遇到酒駕自首

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    完成婆婆遺願 媳婦幫大伯繳清21萬罰鍰及欠費
    2023/03/22 11:57

    完成婆婆遺願 媳婦幫大伯繳清21萬罰鍰及欠費
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播