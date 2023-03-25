男酒駕闖紅燈撞斷號誌桿衝入民宅 3人受傷送醫

台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞。（記者陳建志翻攝）

2023/03/25 12:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名李姓男子（28歲），今天清晨6點多酒後駕車，車上還載著2名友人，行經大里區永隆路時，疑似闖紅燈且為閃避1輛機車，失控先撞上路旁號誌桿，接著衝進一家洋酒商店，造成店內洋酒破裂一地，李男和車上王姓（26歲）、陳姓（29歲）友人全身多處擦挫傷送醫，李男酒測值達0.58mg/L已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦。

台中大里永隆路和永隆七街口，今天清晨6點32分傳出猛烈的撞擊聲，附近民眾發現出門查看，發現一輛轎車衝進一家洋酒商店，不但將鐵捲門、玻璃門全都撞壞，店內的洋酒也破裂一地，肇事的李姓駕駛和車上的王姓、陳姓友人全身多處擦挫傷送醫，3人送醫檢查後都沒有生命危險。

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警方調查後發現，李男當時駕車沿永隆路往霧峰方向行駛，行經永隆路、永隆七街口時，疑似闖紅燈，剛好右側1輛機車行駛而來，李男為閃避機車方向盤失控偏向左側，先撞上路旁號誌桿，接著撞進洋酒店家。

據了解，李男和友人在附近一家KTV徹夜狂歡，喝到清晨才離開，卻違法酒駕肇事，李男經酒測酒測值達0.58mg/L已經明顯超標，訊後依公共危險罪嫌送辦，還須賠償洋酒商的損失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中李姓男子酒駕失控撞斷號誌桿，並撞進大里一家洋酒店家，鐵捲門、玻璃門都撞壞，洋酒也破裂一地。（記者陳建志翻攝）

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