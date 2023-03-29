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    首頁　>　社會

    台62線／賓士男酒駕自撞3噴飛 1死2傷

    蘇男酒駕自撞，賓士休旅車嚴重 變形，警方前往現場採證，釐清事 故原因。（民眾提供）

    蘇男酒駕自撞，賓士休旅車嚴重 變形，警方前往現場採證，釐清事 故原因。（民眾提供）

    2023/03/29 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕四十五歲蘇姓男子昨日清晨在基隆某KTV內飲酒後，駕駛賓士GLE43休旅車，載著兩名友人從台62線萬瑞快速道路返家，行經從中正路往深澳坑方向一點五公里處時，車輛失控撞上山壁，三人飛出車外，一人當場身亡，蘇男及另名呂姓女友人則幸運獲救。警方酒測發現，蘇男酒測值竟高達一．二毫克，詢後將依公共危險及過失致死罪，將他移送法辦。

    蘇男酒測值1.2毫克送辦

    基隆市消防局救護人員獲報前往現場，發現有三名患者分別躺在水溝旁、山壁邊及道路上，向前查看驚覺躺在山壁邊的三十七歲呂姓男子已明顯死亡；而蘇姓男子及呂姓女子身上則有酒味，意識不清，緊急送醫救治，所幸生命徵象皆穩定。賓士休旅車則因撞擊力道猛烈，嚴重變形。

    昨日上午，警方前往醫院詢問時，蘇男宣稱自己身體疼痛且頭昏，而三十五歲呂女則一度陷入昏迷，醒來之後，疑因驚嚇過度，無法製作筆錄。

    警方為釐清有無酒駕情形，先對兩人施行酒測，發現蘇男酒測值高達一．二毫克，已經是泥醉狀態，而呂女酒測值也達○．二毫克，確認兩人於案發前均有飲酒。

    警方昨晚見兩人傷勢已無大礙，且蘇男較為清醒後，向偵辦人員表示願意配合製作筆錄，並稱案發當時是他開車。警詢後，依過失致死及公共危險罪，將蘇男移送基隆地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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