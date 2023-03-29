收到簡訊被通知未繳13元 點擊後遭盜刷近4萬元
〔記者楊心慧／台北報導〕有民眾手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，點擊後卻被盜刷38400元，民眾黨台北市議員陳宥丞調閱資料發現，早在今年一到二月的詐騙案件就高達548件，他與同黨台北市議員張志豪協同簡訊詐騙被害人出面舉辦記者會，呼籲民眾要睜大眼睛，並要求相關單位，積極主動的查緝犯罪組織，避免無辜民眾誤信而受到傷害。
被害人宋先生向陳宥丞陳情，手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫完資料，但沒多久就被盜刷38400元，宋先生指控個資被洩漏，人民碰到盜刷求償無門，還得經歷長久的報案程序，認為政府應保障人民的財產安全。
請繼續往下閱讀...
陳宥丞認為，碰到詐騙案件，被害人除要搶時間外，還要碰運氣，透過第三方支付，讓原本該是便利的科技，如今卻變成詐騙集團的破口，透過刑事局所提供的數據顯示，今年光是一到二月的詐騙案件就高達548件，跟前兩年相比，比例明顯高出許多，呼籲警方要將簡化通報系統。
全民普發現金6000元登記網頁上週推出，卻傳出成為詐騙釣魚簡訊下手目標，張志豪表示，詐騙集團手法跟緊時事發展，6000元現金發放成犯罪集團的大肥羊，簡訊裡寫明「恭喜你!政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」，先卸下被害人心防，再以「快速、方便」吸引人上當，政府應提供更完整的教育宣導。
台北市刑警大隊經濟組長陳志峯說，宋姓男子遇到為常見詐騙手法，歹徒會透過釣魚簡訊並搭配時下較熱門議題誘騙被害人，警方有持續宣導反詐騙，呼籲民眾收到不明簡訊，若有提供連結網址應是詐騙手法，切勿點入並填寫相關個人及信用卡等資料，相關防詐騙可打165專線諮詢或至165官網查詢。