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    首頁　>　社會

    收到簡訊被通知未繳13元 點擊後遭盜刷近4萬元

    被害人宋先生的手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫完資料，但沒多久就被盜刷38400元。（記者楊心慧攝）

    被害人宋先生的手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫完資料，但沒多久就被盜刷38400元。（記者楊心慧攝）

    2023/03/29 21:19

    〔記者楊心慧／台北報導〕有民眾手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，點擊後卻被盜刷38400元，民眾黨台北市議員陳宥丞調閱資料發現，早在今年一到二月的詐騙案件就高達548件，他與同黨台北市議員張志豪協同簡訊詐騙被害人出面舉辦記者會，呼籲民眾要睜大眼睛，並要求相關單位，積極主動的查緝犯罪組織，避免無辜民眾誤信而受到傷害。

    被害人宋先生向陳宥丞陳情，手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫完資料，但沒多久就被盜刷38400元，宋先生指控個資被洩漏，人民碰到盜刷求償無門，還得經歷長久的報案程序，認為政府應保障人民的財產安全。

    陳宥丞認為，碰到詐騙案件，被害人除要搶時間外，還要碰運氣，透過第三方支付，讓原本該是便利的科技，如今卻變成詐騙集團的破口，透過刑事局所提供的數據顯示，今年光是一到二月的詐騙案件就高達548件，跟前兩年相比，比例明顯高出許多，呼籲警方要將簡化通報系統。

    全民普發現金6000元登記網頁上週推出，卻傳出成為詐騙釣魚簡訊下手目標，張志豪表示，詐騙集團手法跟緊時事發展，6000元現金發放成犯罪集團的大肥羊，簡訊裡寫明「恭喜你!政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」，先卸下被害人心防，再以「快速、方便」吸引人上當，政府應提供更完整的教育宣導。

    台北市刑警大隊經濟組長陳志峯說，宋姓男子遇到為常見詐騙手法，歹徒會透過釣魚簡訊並搭配時下較熱門議題誘騙被害人，警方有持續宣導反詐騙，呼籲民眾收到不明簡訊，若有提供連結網址應是詐騙手法，切勿點入並填寫相關個人及信用卡等資料，相關防詐騙可打165專線諮詢或至165官網查詢。

    民眾黨台北市議員陳宥丞與台北市議員張志豪協同簡訊詐騙被害人出面舉辦記者會，呼籲民眾要睜大眼睛，並要求相關單位，積極主動的查緝犯罪組織，避免無辜民眾誤信而受到傷害。（記者楊心慧攝）

    民眾黨台北市議員陳宥丞與台北市議員張志豪協同簡訊詐騙被害人出面舉辦記者會，呼籲民眾要睜大眼睛，並要求相關單位，積極主動的查緝犯罪組織，避免無辜民眾誤信而受到傷害。（記者楊心慧攝）

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