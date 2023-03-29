「松山之亂」四海幫徐權不服不准易科罰金 提異議被駁回

「松山之亂」四海幫份子徐權。（本報及翻攝資料照；本報合成）

2023/03/29 18:02

〔記者張文川／台北報導〕前年4月台北市爆發「松山之亂」，一群黑衣人衝進松山警分局中崙派出所，想追打分局楊姓教官，囂張砸毀警所值班電腦螢幕的四海幫份子徐權被法院依「損壞公務員職務掌管物品罪」判刑6月、得易科罰金確定。徐男去年10月帶現金到台北地檢署報到執行，但檢察官認為他法治觀念蕩然無存，不宜輕縱，當場拒絕易科罰金，將他發監執行；徐權不服處分，向台北地院聲明異議，法官認定北檢處分未違背法令，駁回異議。

北院調查，徐男在松山之亂的妨害公務罪判刑6月確定，另因營利聚眾賭博罪各被判刑4月，經法院裁定2案合併應執行9月有期徒刑，可易科罰金；檢方通知徐權去年9月30日報到，他卻放鴿子，直到10月6日下午才帶著現金到北檢報到，想易科罰金。

請繼續往下閱讀...

北檢執行檢察官當庭審查時，徐權表明對判決結果沒有意見，想聲請易科罰金，他指稱，當時因喝酒情緒失控而犯案，全家僅他1人可以照顧行動不便的祖父。檢察官審酌後，當庭告知徐權，他因挑釁警方公權力尊嚴、法治觀念蕩然無存，更增加國人對警方執法信賴感的疑慮，難以准許易科罰金，應入監執行。

徐權在獄中不服，向北院聲明異議，認為檢察官未經訊問，驟然認定不宜易科，處分方式不符合判決主文，應屬對他的「突襲式」處分，沒有給他充分陳述意見的防禦機會，有違憲法保障人權宗旨與正當法律程序，請求法院撤銷北檢處分。

法官調查，檢察官於執行前，有函詢被害人松山警分局，其函復稱「徐男行徑影響公務機關形象甚鉅，造成社會負面觀感，毫無修補或道歉認錯之意，且罔顧國家法律賦予公署及公務員執行之公權力，公然叫囂挑釁，惡性重大，建請依法不予易科罰金」。

且檢察官陳報主任檢察官，主任批示「徐權公然挑戰公權力，影響公務機關形象，且對社會造成負面觀感，迄今未賠償松山分局的損失，經傳喚（9月30日）復未到案執行，顯見法治觀念淡薄，如易科罰金，實難收矯正之效」，北檢檢察長也核准不予易科。

北院審理後認為，檢察官是由徐權的犯罪特性、情節、造成法秩序的危害，衡量易科罰金處分有無可能發揮矯治成效，以及維持法律秩序的必要，而認為徐權應入監執行，方能收刑罰矯正之效，以維持法秩序，屬法律授權的檢察官裁量權，內容無違法或不當，查無裁量瑕疵、逾越法律授權或專斷濫權之處，故駁回異議。可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法