逢甲商圈行車糾紛！妙齡女朝逆向車按喇叭 被嗆「北七」怒提告

女騎士行車途中，突遇福斯自小客逆向行駛迎面而來。（擷自「台中市西屯區大小事」）

2023/03/29 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈日前發生一起行車糾紛，林姓妙齡女子騎車與另輛自小客車會車時因朝對方按喇叭，引起該車男駕駛不滿，隨即掉頭追逐林女，超車後雙方互嗆，林女不甘被噴「Ｘ你Ｘ」、「北七」等語報案，警方今天證實，林女已提告對方涉及妨害名譽，將追查到案釐清後送辦。

根據網友上傳到臉書社團「台中市西屯區大小事」的影片顯示，一名女子當天下午騎車沿逢甲大學週邊道路往中央公園騎乘時，突遇一輛福斯自小客逆向迎面駛來，她嚇了一跳反射動作按一聲喇叭，希望提醒對方注意行車安全，未料對方當場搖下車窗開罵。

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接下來會車後，對方竟掉頭緊追機車爆發第二波口角，互噴「怎樣」、「Ｘ你Ｘ」、「三Ｘ」、「來告啊」、「等著收罰單啦！」、「北七」等語；轄區第六分局西屯派出所今天表示，這起案件發生在27日下午2時55分，23歲林姓女子騎機車行經西屯區西安街277巷、與一輛自小客車會車時，朝對方按喇叭，遭自小客駕駛辱罵後即離去。

而林女事後至該所提告，控告對方妨害名譽，將進一步追查到案說明釐清，此外，該自小客車逆向行駛恐違反《道路交通管理處罰條例》第45條「不依規定駛入來車道」，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，若查證屬實將開罰。

雙方接下來爆發第二波口角。（擷自「台中市西屯區大小事」）

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