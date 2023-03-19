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    下班車流釀逼車誤會 騎士當街狠砸安全帽施暴

    疑車流量大造成逼車誤會，騎士失控持安全帽攻擊另一名騎士。（記者徐聖倫翻攝）

    疑車流量大造成逼車誤會，騎士失控持安全帽攻擊另一名騎士。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/03/19 15:10

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊區17日晚間下班時段爆發行車糾紛，2部機車因車流量大，導致其中一方認為對方逼車，停等紅燈時，其中1名騎士狠推另一方，更飆罵國罵三字經並揮舞安全帽爆打，被打的騎士則沒有還手，後來因綠燈亮起雙方各自離去，整個過程被後方車輛行車紀錄器拍下PO網，並引來警方關注。

    據了解，衝突發生在17日晚間6時許的新莊區中正、新泰路口，後方行車紀錄器拍下2名機車騎士停等紅燈時並排，左側騎士下車不斷指責右側騎士逼車，飆罵三字經、持安全帽攻擊，整段過程持續約1分鐘，直至綠燈亮起左側騎士還不肯罷休，後方車輛見狀不斷鳴按喇叭，雙方才離去。

    本段影片PO網後，警方即刻介入調查，初步發現當下並沒有報案，警方後續循監視器查看，發現這2人早在紅燈前有言語交鋒，停等紅燈時衝突才擴大，目前已循車牌找到2名騎士，現已通知到案說明。

    警方表示，2名騎士停在交通要道吵架，嚴重影響後方車輛通行，此舉已違反「道路交通管理處罰條例」43條1項4款，將可處6000至24000元罰鍰；刑事部分，挨揍的騎士可提起傷害告訴，若其到案後也不提告，施暴騎士還是違反「社會秩序維護法」87條，將可處18000元以下罰鍰。

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