老父護病妻 嫌子聊天太吵父子全武打 持鐮刀老父被判拘役

老爸護病妻心切嫌兒子半天聊天會吵到老婆休息，父子發生口角並打起來，老爸被兒子控告，南投地院法官判老爸拘役45日。（記者陳鳳麗攝）

2023/03/29 13:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕72歲父親因老婆生病需要休息，嫌兒子和朋友半夜聊天太大聲上前告誡，父子因而吵起來，兒子伸手推老爸，老爸怒不可抑，拿鐮刀怒喊「今天跟你配」，用刀背打兒子，兩人互搶鐮刀時兒子跌倒擦傷憤而提告，老爸被南投地院依恐嚇危害安全罪名，判處拘役45日，易科罰金折合4萬5000元。

南投地院判決書指出，72歲的張姓男子與妻兒同住，因其老婆生病，去年11月下旬某日深夜11時許，他的兒子與朋友在家裡聊天，擔心音量太大吵到身體不舒服的妻子，上前告誡兒子半夜不要那麼吵，父子倆一言不和就吵起來，兒子一氣之下推了父親一把，張男跌坐在地後，怒氣全上來，起身去拿出農用的鐮刀，怒喝「今啊日欲甲你配！」，隨即以鐮刀的刀背毆打其子。

請繼續往下閱讀...

兒子被鐮刀的刀背打到後，氣得想搶下老父手上的鐮刀，兩人對峙4、5秒後，兒子擔心被老父的鐮刀砍傷，因此伸手要搶下鐮刀，兩人都使盡全力拉扯後雙雙跌倒，而當兒子的跌倒時手肘擦傷，憤而報警控告爸爸，但其父親並未對兒子提出告訴。

老爸被兒子控告案，經南投地檢署檢察官起訴後，南投地院法官審理期間，老爸承認有拿鐮刀並用刀背打其子，法官認為當父親的護妻雖有理，但家人間縱有紛爭也應以理性平和方式溝通解決，而不是用恐嚇暴力方式，因此以恐嚇危害安全罪名，判處張姓男子拘役45日，易科罰金折進4萬5000元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法