酒後斷片！清醒後還會避重就輕

2019-08-05 11:48

［記者楊政郡／台中報導］經營工程行的吳男與友人到東勢區「山城之音KTV」唱歌喝酒，酒後滋事被店家勸離，竟回家抄鋁柄鐮刀再來，砍殺老闆及員工、砸毀監視器，逃逸時衝撞員工汽車，被警察逮捕後測得呼氣酒精濃度每公升0.48毫克，偵訊時說他「斷片」都不記得，坦承酒駕，至於持刀砍人、殺人都說沒印象，檢方依殺人未遂等罪起訴。

檢察官調查，今年5月28日晚上，45歲吳男開車載張姓友人到東勢區「山城之音KTV」唱歌喝酒，席間吳男因小姐坐檯費有糾紛，聲音越來越大，蘆姓女老闆及員工上前勸離，一度以為沒事了。

吳男極其氣憤的離開，回家取出一把鋁柄鐮刀又折返KTV，在櫃檯看到郭姓員工就朝面部砍下，賴以左手臂揮擋，又朝一旁蘆姓女老闆背部及頭部揮砍，蘆女已倒臥沙發，還朝腹部揮砍，咆嘯「給妳死」。

蘆與郭兩人傷勢嚴重，郭趁隙跑出店外求救，吳則繼續砸電視螢幕、監視器，而在店外車上的張姓友人，發現店員全身是血外出求救，驚覺出事了，進入店內把吳男拉出，吳男才開車載著張男離去。

警方獲報到場，徐姓員工開車引導協助追緝，半途發現吳男，吳還刻意衝撞徐車，警方破窗進入車內逮捕吳男。

吳男到案坦承酒駕，但殺人、砍人、砸東西都不記得了，辯稱沒印象，已經「斷片」了，檢方根據旁人供述，認為吳男犯下殺人未遂、毀損、酒駕等罪起訴。

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