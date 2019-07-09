出獄男沒錢持鐮刀強盜七星潭落單中客 判再關9年定讞

2019-07-09 14:53

〔記者張文川／台北報導〕曾因案入獄8年的花蓮縣64歲男子蔡繁忠，出獄後入不敷出，去年10月身上只剩20元，竟持鐮刀至七星潭風景區南端、海拔48公尺的「四八高地」行搶落單的中國籍王姓女觀光客1500元，得手後還嫌錢太少，拿著鐮刀追擊奔逃的王女，幸好2名遊客出聲相救，蔡男才騎腳踏車逃逸，隨後落網；二審將蔡男依加重強盜罪判刑9年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

花蓮地院一審認為蔡男只是持刀恐嚇、沒有傷害王女，且只搶得1500元，犯後坦認犯行，態度良好，且有身心障礙，酌減其刑輕判3年8月；但檢辯都上訴。

二審花蓮高分院認為一審減刑有誤，認定蔡男第一次得手後追擊王女，可見仍有再次搜括之意，只因王女逃跑而未得逞，不能因此認定王男沒有搶更多錢或傷害王女之意，犯行客觀上不足以引起同情，不應減刑，攜帶凶器強盜罪刑期為7年以上，因此改判9年有期徒刑。

最高法院今認為二審判決沒有違誤法令，駁回上訴確定。

判決指出，蔡繁忠曾犯強盜、性侵、搶奪、竊盜等罪而入獄8年，2013年出獄後，在花蓮的菜市場攤賣衣服，他向法官說平均月收入僅400至500元，犯案時口袋內只剩20元，沒有錢吃飯，才起意至四八高地尋找目標行搶。

去年10月4日上午7點多，從中國來花蓮旅行的王女，獨自騎腳踏車沿著單車專用道，騎至四八高地欣賞七星潭風景，蔡男現身對她說「再往裡面走一點，風景更美，我可以帶妳去」，王女半信半疑而隨他去。

不料蔡男帶她至四下無人之處時，竟從褲袋拿出鐮刀恐嚇她「不要叫，把錢交出來」，王女拿出皮包內的1500元給他，趁隙拔腿狂奔逃跑，蔡男嫌錢太少，緊追不捨，2名路人聽聞王女呼救聲，見義勇為出聲喝止，蔡男才作罷，騎王女的腳踏車逃走，2人持續發力追逐蔡男，與獲報趕抵的員警合力逮人。

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