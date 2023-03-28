狼運將載女客趁機摸大腿 想靠精神抗辯洗白遭重判5年

曹姓計程車司機猥褻兩名女客，拒絕認罪還大打精神抗辯，遭士林地院依法重判5年徒刑。（資料照）

2023/03/28 16:44

〔記者溫于德／台北報導〕曹姓計程車司機3年前載客時分別猥褻2名女子，犯後拒絕認罪還大打精神抗辯，遭士林地院依2個「利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會強制猥褻罪」，合併重判5年徒刑。可上訴。

曹男首度犯案是在2020年9月30日晚間6時許，當時他開計程車行經士林地檢署旁天母棒球場公車站牌附近時，載女子阿美（化名）前往劍潭捷運站；當時阿美坐在副駕駛座，他多次伸手觸摸阿美左大腿內、外側。

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同年10月8日晚間7時許，二度犯案的曹男開計程車行經芝山捷運站載女子阿心（化名）及其友人前往銘傳大學，途中，他再度用伸手觸摸坐在副駕駛座的阿心腿部，這時阿心趕緊傳訊向後座友人求救，經友人制止，他才罷手。

士院審理時，曹男否認犯行辯稱，當時是他不小心犯錯，且他有精神病而服藥過量，才產生幻覺做出不對的舉動，並非故意；後來他又指車內排檔桿旁邊有放水杯、充電器等雜物，可能他去拿水杯喝水時碰到女方，才讓女方覺得被碰到。

但阿美的男友證稱，阿美受害時有打LINE電話向他求救，電話一通他聽見女友至少說2至3次「請不要摸我的腿」，他除了安撫，也要阿美拍下曹男的營業登記證與車牌，供他報警。至於阿心及其友人則分別證稱如何受害，又如何透過訊息向後座友人求救。

士院經勘驗阿美拍的照片、阿心友人所留存的手機蒐證畫面等證據，認定曹男確實對2名女子強制猥褻；另根據醫院回函可知，案發期間，曹男均規律回診，並定量、按時服用藥物，應可排除他所主張因服藥過量而做出不對的舉動。

士院審酌曹男對不相識的2名女子強制猥褻，且他身為計程車駕駛，事業涉及社會不特多數人的便利及安全，卻讓2名女子處於不易逃脫、擔憂反抗會招致更不利後果的情境，加上他始終否認犯行，又未達成和解，依法量刑。

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