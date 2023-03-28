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    轎車撞擊工程緩撞車 五楊高架南下46.5公里車流回堵4公里

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/03/28 12:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道一號五楊高架南下46.5公里桃園路段今天（28日）上午10點11分發生轎車撞擊緩撞車事故，36歲陳姓駕駛疑未注意車前狀況釀禍，身體多處擦挫傷送桃園敏勝醫院救治，後方車流回堵約4公里，國道一隊警方表示，事故現場於10點50分排除，後續車流陸續消化，駕駛無酒駕情形，確切肇禍原因有待進一步釐清。

    陳男當時駕駛轎車沿五楊高架往南，行經事故路段疑未注意車前狀況，撞上前方由35歲呂姓男子駕駛、高公局委外施工廠商緩撞車，國道警方獲報立刻調派巡邏車前往，並通知交控中心及119派消防車、救護車到場，緩撞車當時正在協助前方路燈檢修工程警戒，所幸有緩撞設施減緩撞擊力道，陳男身體多處擦挫傷，並無生命危險，救護人員到場時他已自行脫困，並由救護人員送往醫院救治，駕駛緩撞車的35歲呂姓駕駛並無受傷。

    警方初步調查，雙方都沒有酒駕情形，疑似未注意車前狀況釀禍，確切原因有待進一步釐清；國道警方也指出，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線去年因未注意車前狀態肇事共9706件，呼籲駕駛人務必注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統等駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統。

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

    陳男行經五楊高架南下46.5公里桃園路段，遺音未注意車前狀況撞擊工程緩撞車。（記者鄭淑婷翻攝）

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