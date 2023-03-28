月花5萬包養優值正妹只爽到一炮 台男怒喊：還我4萬5

林姓男子花5萬元包養正妹只發生一次性行為，怒控正妹還錢判敗訴。示意圖（資料照）

2023/03/28 12:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子透過包養網站結識黃女，兩人同意以每月5萬元包養，但沒有議定性行為次數，林男付錢後只爽到一砲，之後要約黃女都落空，林男怒告違約要求黃女還4萬5千元，但法官認為包養契約違反公序良俗判林男敗訴。

判決指出，2021年9月3日，林姓男子透過包養網站結識黃女，雙方議定5萬元成為固定伴侶，約會次數不限，可一起吃飯、看電影、喝咖啡或發生性行為，包養期間至雙方合意終止為止。

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同年9月16日，林、黃相約見面，林男當場給5萬元後，兩人直接去汽車旅館「開戰」，但打完這一炮之後，林男指控黃女怎麼約都約不出來，認為黃女騙錢，他以一次性交易5千元計算，提告要求黃女還他4萬5千元。

鳳山簡易庭審理時，黃女未出庭替自己辯護；法官查閱兩人對話紀錄，發現黃女曾答應去林男家「約會」，但林男卻回說疫情嚴重，媽媽不同意在家接待外人；林男也曾約黃女假日外出，黃女回他「可以」，但事後是林男自己說：「見面沒意思，你沒誠意交往，問問題不答覆，不用見了」。

法官認為，林女並未拒絕黃男約會的請求，反而是林男因故拒絕，且兩人後來因各種事由有意見不合甚或爭吵，不排除雙方認識漸深後，認清彼此三觀不合、相處不快而減少外出見面，黃女並未侵害林男權益，再加上包養契約違反公序良俗，屬無效契約，因此判林男敗訴，可上訴。

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