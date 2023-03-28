熱水燙傷3月男嬰未及時送醫身亡 粗心父母判關確定

21歲江姓年輕媽媽，不愼燙傷僅3個月大的兒子，她和楊姓丈夫卻未將男嬰送醫，6天後男嬰死亡；一審高雄地院把江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，江女上訴二、三審皆被駁回，判刑1年4月定讞，確定須入獄。（示意圖）

2023/03/28 11:23

〔記者張文川／台北報導〕江姓年輕媽媽前年4月產子，同年7月不愼勾倒熱水壺，熱水淋燙僅3個月大的兒子，她和楊姓丈夫卻未將男嬰及時送醫，只是在家塗抹藥膏，6天後男嬰傷勢急轉直下，夫妻送醫急救但已回天乏術，法醫相驗確認男嬰頭皮二級燒燙傷，且餵食不良致呼吸衰竭致死；一審高雄地院把江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，江女上訴二、三審皆被駁回，判刑1年4月定讞，確定須入獄。

判決指出，江女2021年4月生下男嬰，她負責白天照顧，丈夫楊男下班後接手。同年7月，江女在家燒煮開水，不慎勾倒熱水壺，滾燙熱水灑倒在地墊上的3月男嬰，男嬰左耳、左後腦多處燙傷，江女見狀不知所措，打電話向丈夫求助，夫妻決定不送醫，自行在家塗藥照料。

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夫妻到藥局買燒燙傷藥膏，塗抹男嬰燙傷部位，過了6天後，夫妻赫見兒子失去意識，才急忙送醫，但傷重不治。

夫妻否認虐嬰，法醫相驗發現嬰兒有二級燙傷、餵食不良等現象，江女稱兒子每隔3、4小時餵奶，並沒有不當餵食，只因不慎勾倒熱水壺，才造成兒子燒燙傷，她既難過又懊悔。

檢察官勘驗法醫解剖紀錄，認為男嬰不只顱顏被燙傷，胃部也沒有食物殘留，疑似餵食不良，導致身體虛弱，終致呼吸衰竭死亡，認定被告夫妻照顧疏失，依過失致死罪將兩人起訴。

一審雄院將江女判刑1年4月，楊男判10月，楊男未上訴而定讞；江女上訴二審高雄高分院、三審最高法院，皆被駁回，全案定讞。

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