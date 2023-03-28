為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    熱水燙傷3月男嬰未及時送醫身亡 粗心父母判關確定

    21歲江姓年輕媽媽，不愼燙傷僅3個月大的兒子，她和楊姓丈夫卻未將男嬰送醫，6天後男嬰死亡；一審高雄地院把江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，江女上訴二、三審皆被駁回，判刑1年4月定讞，確定須入獄。（示意圖）

    21歲江姓年輕媽媽，不愼燙傷僅3個月大的兒子，她和楊姓丈夫卻未將男嬰送醫，6天後男嬰死亡；一審高雄地院把江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，江女上訴二、三審皆被駁回，判刑1年4月定讞，確定須入獄。（示意圖）

    2023/03/28 11:23

    〔記者張文川／台北報導〕江姓年輕媽媽前年4月產子，同年7月不愼勾倒熱水壺，熱水淋燙僅3個月大的兒子，她和楊姓丈夫卻未將男嬰及時送醫，只是在家塗抹藥膏，6天後男嬰傷勢急轉直下，夫妻送醫急救但已回天乏術，法醫相驗確認男嬰頭皮二級燒燙傷，且餵食不良致呼吸衰竭致死；一審高雄地院把江女判刑1年4月、楊男10月徒刑，江女上訴二、三審皆被駁回，判刑1年4月定讞，確定須入獄。

    判決指出，江女2021年4月生下男嬰，她負責白天照顧，丈夫楊男下班後接手。同年7月，江女在家燒煮開水，不慎勾倒熱水壺，滾燙熱水灑倒在地墊上的3月男嬰，男嬰左耳、左後腦多處燙傷，江女見狀不知所措，打電話向丈夫求助，夫妻決定不送醫，自行在家塗藥照料。

    夫妻到藥局買燒燙傷藥膏，塗抹男嬰燙傷部位，過了6天後，夫妻赫見兒子失去意識，才急忙送醫，但傷重不治。

    夫妻否認虐嬰，法醫相驗發現嬰兒有二級燙傷、餵食不良等現象，江女稱兒子每隔3、4小時餵奶，並沒有不當餵食，只因不慎勾倒熱水壺，才造成兒子燒燙傷，她既難過又懊悔。

    檢察官勘驗法醫解剖紀錄，認為男嬰不只顱顏被燙傷，胃部也沒有食物殘留，疑似餵食不良，導致身體虛弱，終致呼吸衰竭死亡，認定被告夫妻照顧疏失，依過失致死罪將兩人起訴。

    一審雄院將江女判刑1年4月，楊男判10月，楊男未上訴而定讞；江女上訴二審高雄高分院、三審最高法院，皆被駁回，全案定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨留女嬰在家餓死 單親媽判刑7年半定讞
    2023/03/09 06:53

    獨留女嬰在家餓死 單親媽判刑7年半定讞
    夫妻吵架害死3個月幼嬰 桃園家防中心籲不要隱忍家暴
    2023/03/07 20:47

    夫妻吵架害死3個月幼嬰 桃園家防中心籲不要隱忍家暴

    LG 冷氣手機遠端操控 超便利
    保母虐早產嬰 判刑5年半
    2023/02/23 05:30

    保母虐早產嬰 判刑5年半
    3月男嬰遭熱水燙傷未及時送醫身亡 父母被判刑
    2023/01/05 07:02

    3月男嬰遭熱水燙傷未及時送醫身亡 父母被判刑

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播