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    首頁　>　社會

    王文宗涉學甲88槍案 藍營：民進黨不要都甩鍋給國民黨

    南市國民黨議員蔡育輝批評民進黨急著找戰犯，將學甲88槍案全推給王文宗、甩鍋國民黨。（資料照）

    南市國民黨議員蔡育輝批評民進黨急著找戰犯，將學甲88槍案全推給王文宗、甩鍋國民黨。（資料照）

    2023/03/27 17:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案，檢警查出學甲慈濟宮董事長王文宗為「幕後指使者」，連日來引起藍綠攻防。南市議會國民黨團今天批評民進黨，為了賴清德選總統，急著找戰犯，全推給跟綠、藍皆友好的王文宗，希望民進黨不要什麼都甩鍋給國民黨。

    南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，民進黨前中執委郭再欽涉及學甲爐碴案，不法獲利台南地檢署認證21.6億元。爐碴的不法利益跟太陽光電比真是小巫見大巫。現在為了選總統，要王文宗扛88槍責任，說他是藏鏡人，他捐46萬給藍營就說是藍營大金主，郭再欽捐這麼多錢給民進黨，不就綠營的超大金主。

    市議員林燕祝說，民進黨現在說王文宗是88槍擊案藏鏡人，更是藍營大金主，請民進黨搞清楚88槍擊案會發生，是因為太陽光電公關費被郭再欽吃了，紅龜沒拿到，民進黨吃相難看，搞成社會頭版案件，民進黨為何不說？

    林燕祝說，王文宗案已進入司法程序靜待調查，民進黨不要什麼都推到王文宗頭上，什麼都甩鍋給藍營，不要忘了，被開槍的謝財旺競選總部當年成立就是由王文宗主持，而王文宗跟黃偉哲市長、民進黨立委都熟識。

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