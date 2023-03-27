男友睡前吃「花雕」、睡後失「大雕」 行凶女下場曝光

行凶的馮女被移送，右圖為與凶器同款之利剪。（資料照，本報合成）

2023/03/27 13:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮3年前發生越南籍馮姓女子懷疑同居男友與另一女子有染，憤而把安眠藥摻入給黃姓男友吃的花雕雞麵中，趁對方熟睡時，拿大剪刀把他的「大雕」剪掉，沖進馬桶，黃男幸運撿回一命，但被截斷的生殖器已不知去向，「大雕」只剩下1.5公分。案件經過2年多的審理，馮女被判處有期徒刑5年，可上訴。

馮女嫁來台灣多年，育有一名小孩，原本在菜市場擺攤賣熟食，與前夫離婚後認識開設神壇的黃男，2人進而同居。

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判決書表示，馮女之所以痛下殺手，係因懷疑黃男結交另一女子，而為了證實自己的判斷，她偷錄到黃男與女方的對話，話語中覺得黃男要拋棄她，要跟對方相好，行凶當晚，馮女反覆聽這段對話，越想越氣，就把5顆安眠藥摻入花雕雞麵裡，黃男吃下肚，呼呼大睡，馮女到廚房拿大剪刀把熟睡中的黃男陰莖剪斷，再把「斷根」丟到馬桶。在行凶的過程中，黃男有痛醒，但因藥效發作，沒有力氣反抗，只能用手捏馮女。馮女打開一樓鐵門，坐計程車到警局自首，警方及消防人員到場時，已找不到「斷根」接回。黃男的「大雕」僅剩1.5公分。

由於馮女有服用精神疾病藥物的情況，該案發生時是否「心神喪失」成為審理的重點。

判決書說，馮女在案發後向社工師透露，「她像是被植入一段記憶，看著另一個人做了這件事情，等她回神過來已經來不及」。審理的法官囑託衛生福利部草屯療養院就被告行為時有無因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法做進一步鑑定。鑑定結果認為「馮女的犯案動機與感情問題以及一時衝動有關，與精神症狀的關聯性小」、「綜合馮女過去生活史、疾病史 、身體檢查、精神狀態檢查及心理評估結果，其犯案當時未有精神障礙或其他心智缺陷致不能辨識其行為違法」。

該案檢方起訴求刑8年6月，但法官審酌被告符合自首要件，犯後表示十分後悔，且其自越南來台後，在台親人僅有阿姨一人，須獨自面對不同之語言、文化及社會差異；然被告個性在面對挑戰、壓力事件時，易受情緒影響而表現失常，卻在婚姻、感情路上履遭挫折而有輕生念頭，曾至精神科就診17次，亦診斷出憂鬱症、失眠等症狀。因此判處5年徒刑。

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