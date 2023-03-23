前男友在士林地院外埋伏砸車 女主角販毒黑歷史曝光

王女到案說明。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/23 20:36

〔記者王冠仁／台北報導〕今天士林地方法院外發生一起埋伏砸車事件，警方查出原來41歲王姓女子曾是毒販，因販賣毒品被判刑7年5個月，她入監服刑後獲假釋，今天由魏姓男友開車載她到士林地檢署向觀護人報到。但王女的潘姓前男友不知如何掌握其行蹤，拿著甩棍在該處埋伏，一見到魏男開車出現就上前砸車；警方事後循線傳喚潘男到案，依妨害自由罪嫌送辦。

根據判決資料，王女與潘男都是毒品前科犯，其中王女前科累累，她在2013、2014年間，因施用、持有、販買、轉讓二級毒品多次，在2015年被判刑7年5個月，她入監服刑後獲假釋，但假釋期間必須定期向士林地檢署的觀護人報到。

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今天早上魏男開車載王女前往士林地檢署，潘男不知如何掌握其行蹤，他搭乘友人的轎車在該處埋伏；潘男一看到魏男出現，隨即拿著甩棍上前砸車。王女認出對方是潘男，上前大叫勸阻，但潘男仍窮追猛打，魏男最後嚇得加速逃離現場。

警方根據監視器畫面鎖定魏男的身分傳喚他到案說明，再根據地檢署的資料查出王女身分，進一步掌握砸車者是潘男，於是將他們都傳喚到案。雖然王女不願追究，但警方認為潘男的行為已經觸法，將他依妨害自由罪嫌送辦。

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