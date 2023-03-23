為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前男友在士林地院外埋伏砸車 女主角販毒黑歷史曝光

    王女到案說明。（記者王冠仁翻攝）

    王女到案說明。（記者王冠仁翻攝）

    2023/03/23 20:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天士林地方法院外發生一起埋伏砸車事件，警方查出原來41歲王姓女子曾是毒販，因販賣毒品被判刑7年5個月，她入監服刑後獲假釋，今天由魏姓男友開車載她到士林地檢署向觀護人報到。但王女的潘姓前男友不知如何掌握其行蹤，拿著甩棍在該處埋伏，一見到魏男開車出現就上前砸車；警方事後循線傳喚潘男到案，依妨害自由罪嫌送辦。

    根據判決資料，王女與潘男都是毒品前科犯，其中王女前科累累，她在2013、2014年間，因施用、持有、販買、轉讓二級毒品多次，在2015年被判刑7年5個月，她入監服刑後獲假釋，但假釋期間必須定期向士林地檢署的觀護人報到。

    今天早上魏男開車載王女前往士林地檢署，潘男不知如何掌握其行蹤，他搭乘友人的轎車在該處埋伏；潘男一看到魏男出現，隨即拿著甩棍上前砸車。王女認出對方是潘男，上前大叫勸阻，但潘男仍窮追猛打，魏男最後嚇得加速逃離現場。

    警方根據監視器畫面鎖定魏男的身分傳喚他到案說明，再根據地檢署的資料查出王女身分，進一步掌握砸車者是潘男，於是將他們都傳喚到案。雖然王女不願追究，但警方認為潘男的行為已經觸法，將他依妨害自由罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    士林地院外當街砸車 原來是前男友埋伏
    2023/03/23 13:12

    士林地院外當街砸車 原來是前男友埋伏
    不滿愛車遭亂拍炫耀 保時捷車主理論反遇砸車
    2023/03/17 16:19

    不滿愛車遭亂拍炫耀 保時捷車主理論反遇砸車

    跟著北士科超前部署 二大增值關鍵
    驚險！感情糾紛竟埋伏砸車擄人 高雄警2小時救回女子
    2021/06/30 12:00

    驚險！感情糾紛竟埋伏砸車擄人 高雄警2小時救回女子
    男女感情糾紛街頭砸車 8人送辦
    2015/12/02 21:51

    男女感情糾紛街頭砸車 8人送辦

    2023臺北文創天空創意節 百萬徵件開跑
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播