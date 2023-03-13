接到前女友邀約以為復合有望 男子被設局押往山區痛毆

林男被設局赴約，遭押至山區痛揍洗劫。（記者徐聖倫翻攝）

2023/03/13 16:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲林姓男子欲與20歲黃姓前女友求復合，黃女則假意相約林男，實則夥同21歲張姓男友與另2名男姓友人設局，將林男騙出強擄至新北市樹林大同山區，一陣痛揍後洗劫財物，再把林男丟包在山區，警方12日下午將黃女等3人逮捕歸案。

據了解，黃女今年初與張姓男子交往，便向林男提出分手，而林男不甘女友被搶，經常聯繫黃女求復合，黃女於是向張男告狀。

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黃女相約林男10日深夜在樹林區大安路見面，林男以為跟黃女復合有望，歡喜赴約，不料，沒多久就被3名黑衣男持開山刀、空氣槍押上車，接著載往大同山區一間土地公廟，眾人將林男上手銬後，接著用球棒對他痛打一頓，造成其頭部、身體多處挫傷，黃女、張男等4人洗劫林男身上3000多元現金後，將林男丟包後揚長而去。

林男被打得七葷八素，這才知道自己掉入圈套，步行下山就醫，並於11日晚間8時許報警。警方循監視器鎖定黃女、張男等4人身分，12日下午3時分別在樹林、板橋、新店等地將4人逮捕，並搜出開山刀、球棒、空氣槍、辣椒水等證物。

偵詢時，黃女等人承認犯案，供稱林男糾纏不清，就是要給他教訓，而搶錢只是「順便」。警詢後，依妨害自由、傷害、強盜等罪嫌，將黃女、張男等4人移送法辦。

警方將黃女、張男等共4人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方搜出空氣槍、開山刀、辣椒水等多項作案工具。（記者徐聖倫翻攝）

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