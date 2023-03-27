誆售演唱會、棒球經典賽票 1嫌買空賣空詐逾40人

買空賣空網售演唱會、棒球經典賽票，轉買遊戲機高市刑大逮1嫌。（記者黃良傑攝）

2023/03/27 00:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕韓國團體TXT、歌手張惠妹、樂團動力火車陸續在台灣各地開演唱會，蕭姓男子看準「詐」機，利用三方詐騙手法，以「買空賣空」的套路，一邊向網友騙賣門票，匯款至不知情的遊戲機賣家，大伺買進Switch、PS4遊戲機、遊戲光碟，初步清查全國受害人有40人以上，每人平均被詐騙600元至8000餘元，高市刑大於新北市逮獲蕭嫌，查扣作案手機、1600元等證物。

刑大偵五隊除發現詐賣夯團和知名歌手演唱會門票外，蕭男還網售世界棒球經典賽A組預賽台中洲際棒球場賽事，事實上，蕭嫌手上根本連1張票都沒有，他看準球迷、樂迷們購票心切，網上誆稱有門票要販售，再提供第三方被騙者的帳號，該帳號是正當販賣遊戲機的正常且合法帳號。

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40多名網友誤信蕭男賣票，匯款至蕭提供的遊戲機購買帳號，賣家收到錢便將遊戲機寄給蕭男，刑大接獲多名被害人於網路上訂票後，遲遲未收到演唱會門票，要求對方退款後，帳戶立即遭列警示，所有人才發現遇到詐騙集團。

據調查，蕭嫌自學三方詐騙，先在社群網站演唱會門票買賣專頁、遊戲機買賣等專頁刊登販售資訊或私訊不特定買家，謊稱有球賽門票、演唱會門票及Switch、PS4遊戲機、遊戲光碟片等商品可販售，待買家匯款後，因無商品可寄送，對方如果要求退費，就再騙另名買家匯入購物款項至買家所提供帳戶，充當退款用途，導致該原買家實體帳戶遭列警示。蕭嫌移送高雄地檢偵辦，經檢察官聲請羈押，由法官裁定1萬交保候傳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

買空賣空網售演唱會、棒球經典賽票，轉買遊戲機高市刑大逮1嫌。（警方提供）

買空賣空網售演唱會、棒球經典賽票，轉買遊戲機高市刑大逮1嫌。（警方提供）

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