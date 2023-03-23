詐欺犯「演很大」買空賣空洋酒狂削 警回馬槍再逮洗錢共犯

警方查緝許嫌當下，發現林男正在切換假帳號。（警方提供）

2023/03/23 18:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大日前逮捕以三方詐騙手法騙得洋酒轉售的許姓男子，當時發現正在操作電腦的林姓室友，其螢幕上社群網路有多個假帳號，但因欠缺證據不動聲色離開，經掌握新事證確認他就是協助許嫌行騙及洗錢的共犯，回過頭查緝時，以為逃過一劫的林嫌當下嚇傻，束手就擒。

台中市刑大偵八隊指出，33歲許嫌從去年開始分飾二角假扮買家及賣家，陸續在各社群軟體佯稱賣家，販售低於市價的麥卡倫及大摩等酒類商品，吸引不知情民眾訂購，同時再佯稱買家，向販售同類型商品真賣家（酒商）訂購商品，並將真賣家的收款帳號，提供不知情的真買家匯款。

請繼續往下閱讀...

結果合法商家收到貨款後寄出商品，許嫌即搭乘計程車前往攔截領取詐騙商品，真買家卻遲遲未收到，驚覺遭詐騙對該商家提告詐欺，導致合法商家帳號遭警示凍結，連同買家及賣家均被害，初步清查共18名買家、賣家受騙，不法所得超過百萬。

警方持拘票及搜索票將許嫌追緝逮捕到案時，發現他的28歲林姓室友正坐在電腦桌前操作電腦，警方同時對林男進行盤查，發現該林男神情緊張且言詞閃爍，且經警方目視其電腦螢幕，顯示的社群網路有多個假帳號正在切換，但因尚未掌握犯案事證，當下不動聲色僅錄影蒐證和詢問。

而林男自以為隱藏於網路世界犯案能躲過查緝，不過經警方持續蒐集資料比對，確認林男即是協助許嫌在網路社群使用假帳號行騙洋酒的共犯，回馬槍即持拘票、搜索票再次造訪並逮捕林嫌到案，經查林嫌除涉三方詐欺案外，也將犯罪所得透過地下匯兌方式，找尋地下人民幣幣商或不知情民眾換匯成人民幣。

林男除藉此隱匿身分和不法所得，協助許嫌洗錢，清查經手不法所得約100萬，與許嫌的詐欺所得吻合，訊後全案依詐欺、洗錢防制法等嫌移送法辦。

警方回馬槍上門再逮捕林男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法