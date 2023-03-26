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    被假檢騙繳85萬公證費否則拘提 7旬婦險遭詐騙

    警方將被害人的85萬元代保管存入24小時監視錄影的派出所槍櫃。（圖民眾提供）

    警方將被害人的85萬元代保管存入24小時監視錄影的派出所槍櫃。（圖民眾提供）

    2023/03/26 13:47

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市72歲吳姓婦人，接到假冒台北地檢署主任檢察官歹徒來電，騙她身分遭盜用，需繳公證費用85萬元，否則會遭拘提，吳婦與歹徒加LINE好友，依指示向銀行行員謊稱領85萬給留美的女兒使用，所幸她自己覺得不對，求助警方，經警方及時攔阻，讓她免於受騙。

    昨下午5時許，吳婦到三民一警分局三民所求助，指她接到台北地檢署陳姓檢察官來電稱，她身分遭盜用，需繳公證費用85萬元，否則立即遭拘提，她非常緊張。

    吳婦說，她和對方加LINE後，對方傳來主任檢察官的工作證件，及一張要求保密協議條款的文件，並教她到銀行領款時，要騙行員錢是給在美國留學的女兒使用，吳婦信以為真，依對方指示成功領取85萬元。

    但她自己越想越不對勁，便到派出所諮詢，員警立即告知吳婦這是詐騙集團慣用的詐騙手法，因為檢察官不可能未經調查，便請民眾提領現金繳交相關費用；隨後員警接手與對方通話，詐騙集團發現警察介入後，隨即掛斷電話。

    員警擔心吳婦再誤信對方陷阱，且當天銀行已休息，需到週一上班日才有營業，為避免鉅款遭人覬覦，員警陪吳婦返家將現金85萬取回，由派出所代保管存入24小時監視錄影的槍櫃，並約定上班日再陪吳婦將鉅款存回銀行，同時囑咐吳婦勿再接聽對方電話。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    被害人與歹徒加Line好友後，對方傳來假冒主任檢察官的工作證件。（圖民眾提供）

    被害人與歹徒加Line好友後，對方傳來假冒主任檢察官的工作證件。（圖民眾提供）

    歹徒偽造要求被害人保密協議條款的文件。（圖民眾提供）

    歹徒偽造要求被害人保密協議條款的文件。（圖民眾提供）

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