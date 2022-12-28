7旬婦遇詐匯款途中1動作 讓她幸運保住60萬

台中一名張姓婦人（右）接到詐騙電話想匯款，所幸途中跑進派出所求助，員警揭穿是詐騙，幸運保住60萬元。（記者陳建志翻攝）

2022/12/28 20:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井一名70多歲張姓婦人，日前中午接獲自稱張志忠警官來電，表示其涉嫌刑案，要求將帳戶內所有款項匯入指定帳戶監管，以釐清刑事責任，張女嚇得趕緊跳上機車，準備到郵局依指示匯款60萬元，所幸途中經過烏日分局龍津派出所，想起龍津所長兩天前曾到社區進行防詐宣導，決定進入警局詢問，剛好在所內的洪紹欽所長一聽就知道是詐騙，告知是詐騙伎倆，讓婦人幸運保住60萬元。

這名張姓婦人，日前中午時神色慌張走進龍津派出所，表示剛剛接獲LINE電話，對方自稱是張志忠警官，指稱其身分證及健保卡遭盜用開戶，涉刑案要監管帳戶，並要求她要立刻到郵局將帳戶內60萬元匯款到指定帳戶，因擔心不依指示匯款，所有辛苦錢會被監管，不知如何是好。

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當時剛好在派出所內的所長洪紹欽，立刻上前了解，張婦一見是2天前在龍津里福順宮庄尾福德祠舉辦防詐座談會的所長，立刻將來龍去脈說了一遍，所長一聽告知此為「假檢警」的詐騙集團手法，並用實際案例跟她宣導，當時正在另一頭等候的「張志忠警官」，見張婦遲未匯款，似乎發現已東窗事發，趕緊將訊息一一收回，慶幸自己走進警局求助，才能幸運保住60萬元。

龍津派出所洪紹欽所長表示，民眾如有任何疑似詐騙的問題，都可直接至派出所詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，不需要覺得不好意思，提醒遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包。提醒警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人，不會以任何名義要求提匯款或交付存摺，也要特別提醒家中長者若接到電話中提及「涉案」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請再三向員警查證，以免遭到詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張姓婦人接到自稱張志忠警官來電，差點依指示匯款，張男發現東窗事發，趕緊將詐騙訊息收回。（記者陳建志翻攝）

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