不匯款就被關？ 花蓮婦遇詐騙老梗險失51萬

花蓮縣玉里鎮溫姓老婦遭詐騙集團欺騙，到銀行準備匯款51萬元，銀行察覺有異通知玉里警分局。（玉里警分局提供）

2023/03/19 19:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕「不匯款警察下午就去接你！」，花蓮縣玉里鎮溫姓老婦遭詐騙集團欺騙，到銀行準備匯款51萬元，銀行察覺有異通知警方，成功守護民眾的財產。

花蓮縣玉里警分局今指出，65歲溫姓老婦人在住家先接獲自稱健保局人員來電，稱日前有前往外縣市醫院看病，但健保卡遭人盜用即將被停卡，欲解除停卡及查證請撥打自稱「刑事局」電話，

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溫婦不疑有他，掛掉電話後即撥打查證，隨後接獲自稱刑事局的人員，於電話中向婦人表示其郵局、農會所有帳戶都被凍結，如果要解除凍結請其保密，前往鎮上的ATM匯款，否則當天下午將有警察前往住家接她。

被害人聽到後非常驚慌，見即將面臨牢獄之災便前往銀行匯款，警方指出，銀行認為被害人神情有異通知警方，玉里派出所警員亞諾˙伊斯巴利達夫到場後分析這為「假檢警詐騙手法」，勸告被害人停止匯款。

玉里警分局指出，詐騙集團透過不法手段得到個資，掌握被害人交友情況下；挑選「疏於生活管理、生活型態單純、鮮少與他人接觸的人」下手，以致高齡長者常淪為詐騙對象。

分局長林俊廷說，警察絕不會在電話中恐嚇取財，平時與金融業者建立防詐聯繫良好關係，非常感謝銀行行員的機警，即時聯繫派出所，共同聯手之下，成功守護民眾的財產。

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花蓮縣玉里鎮溫姓老婦遭詐騙集團欺騙，到銀行準備匯款51萬元，銀行察覺有異通知玉里警分局。（玉里警分局提供）

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